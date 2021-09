Accessoires de cuisine: routine «caféinée»

Alors que la routine matinale reprend son cours sur une note «caféinée», assurez-vous de posséder tous les accessoires nécessaires au rituel lié à la préparation d’un espresso.

BIEN PRESSÉ

Photo courtoisie, La Guilde culinaire

Pour presser fermement et distribuer uniformément le café dans le porte-filtre, utilisez un pilon comme celui-ci, de Café Culture. Il est fait d’acier inoxydable et compte deux côtés de 47 mm et 55 mm lui permettant de s’adapter à la plupart des porte-filtres.

► laguildeculinaire.com > 15,95 $

CONSERVATION MAXIMALE

Photo courtoisie, Ma Caféine

Les contenants Atmos de Fellow, dotés d’une pompe à vide et d’un joint de silicone, bannissent l’air, l’humidité et les odeurs pour empêcher les grains de café qu’ils contiennent de vieillir avant que vous n’ayez apprécié le sac en entier. Ainsi, chaque tasse dégustée, de la première à la dernière, aura toujours le même bon goût !

► macafeine.ca > 57 $ (0,7 L), 60 $ (1,2 L)

DÉLOGER LE MARC

Photo courtoisie, Doyon Desprès

Cet ensemble Lelit réunit un récipient à marc muni d’une barre fixe facilitant le retrait du marc dans le porte-filtre en y frappant simplement celui-ci, ainsi qu’un linge en microfibre et un pinceau utilisés pour nettoyer les diverses composantes d’une machine à café.

▶ doyondespres.com > 115 $

PETITE CUILLÈRE

Photo courtoisie, L'idée Cadeau

Si vous êtes du type café sucré, cette cuillère à café espresso originale, qui tiendra seule sur le bord de votre tasse, vous sera bien utile pour ajouter du sucre d’érable ou du miel dans votre café, en plus de faire jaser.

▶ lideecadeauweb.ca > 3,99 $

LAIT BIEN MOUSSÉ

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Les amateurs de cappuccino ou de latte auront besoin d’un pichet comme celui-ci, signé Café Culture (475 ml), pour faire mousser du lait ou en réchauffer à la vapeur à l’aide de la buse de leur machine à café. Son bec verseur permet ensuite de réaliser des créations d’art latté.

▶ arescuisine.com > 16,99 $