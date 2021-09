Agressions sexuelles dans les Forces armées: un caporal reconnaît sa culpabilité

Un Caporal des Forces armées canadiennes qui était instructeur lors d’une formation d’infanterie au camp Vimy à Valcartier, en juillet 2018, a reconnu, vendredi, avoir agressé sexuellement trois de ses collègues qui suivaient la formation.

C’est en utilisant principalement le subterfuge du «massage» qu’Hubert Boissel-Caron, 36 ans, a profité de ses trois victimes qui étaient âgées, au moment des faits , entre 19 et 22 ans.

Dans un résumé conjoint des faits, la poursuivante, Me Mélanie Dufour, a fait savoir au juge Jean Asselin que les premiers événements sont survenus au début de la formation, lorsque la première victime a ressenti des maux de dos.

« L’accusé lui a massé les épaules alors qu’ils étaient seuls dans la tente des instructeurs», a fait savoir la poursuivante en ajoutant que la jeune femme, touchée aux fesses par l’accusé, avait ressenti un «malaise» et qu’elle était restée «figée».

« Elle s’est retirée brusquement lorsqu’il a commencé à lui masser les parties génitales par-dessus ses vêtements», a mentionné Me Dufour.

À la fin du mois de juillet, alors qu’il se trouvait dans les toilettes avec la jeune femme, il lui a massé les épaules et en a profité pour toucher ses seins par-dessus son chandail. Il a également embrassé la victime qui lui a dit que ce n’était pas «une bonne idée».

Ordres et attouchements

À une autre jeune femme, Boissel-Caron va masser les épaules alors qu’ils sont seuls et entrés ses mains sous la chemise de combat de cette dernière.

« À quelques occasions pendant le massage, il colle son pénis dans le dos de la victime qui peut sentir qu’il est en érection», a ajouté la poursuivante.

La troisième victime a quant à elle été massée par l’accusé à la suite d’un entrainement. Divers attouchements ont été faits à la jeune femme qui a «figé» et qui ne savait pas quoi faire, mais qui a tout de même demandé à l’accusé d’arrêter.

Le lendemain de cette première agression, suite à un ordre de Boissel-Caron, elle s’est jointe à lui pour enterrer une tranchée.

« Alors qu’ils sont seuls, il la prend par-derrière et la tient contre lui avec ses bras. Elle lui demande d’arrêter et lui dit qu’elle veut aller rejoindre les autres. L’accusé lui répond de relaxer et l’embrasse dans le cou», a relaté Me Dufour.

« Il se frotte sur elle et lui touche les seins par-dessus sa brassière. Il lui touche ensuite la vulve par-dessus ses vêtements. Elle peut sentir son pénis en érection sur ses fesses. Il la relâche puisque quelqu’un arrive et elle quitte en courant», a-t-elle ajouté.

Un rapport présentenciel et sexologique ayant été demandé, Boissel-Caron reviendra en janvier pour les observations sur la peine.