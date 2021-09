Cinq cépages à explorer

Un cépage est une variété de raisin. Les chardonnays, les merlots et les cabernet-sauvignon sont aux raisins ce que les spartan, les golden russet et les mcIntosh sont aux pommes. Et si le vignoble mondial compte plus d’un millier de cépages, certains, c’est le moins que l’on puisse dire, sont plus populaires que d’autres. Envie d’en découvrir de nouveaux ? En voici cinq pour vous accompagner dans votre quête. Santé !

GARNACHA — Palacios Remondo, Rioja Crianza 2018 La Montesa

Photo courtoisie

Espagne 14 %

1,9 g/L – Biologique | ★★★ 1/2 | $$

Code SAQ : 10556993

Amateur de vin rouge souple, gourmand et joufflu, vous tomberez vite sous le charme de la garnacha espagnole, un cépage autrement connu sous le nom de grenache en France. Alvaro Palacios élabore celui-ci dans le domaine familial de la Rioja Orientale, où il cultive de vieilles vignes de garnacha (complétée de 8 % de tempranillo) à 550 m d’altitude et produit un vin bien méditerranéen, avec ses arômes d’anis, de thym et d’olive noire, qui se drapent de framboise confite et de tanins souples et satinés. Finale pleine, fraîche et savoureuse.

MONASTRELL — Azul y Garanza, Jumilla 2019, Monastrell, Altamente

Photo courtoisie

Espagne 14 %

2,6 g/L – Biologique | ★★★ | $ 1/2

Code SAQ : 13632365

Le cépage monastrell est le nom original du mourvèdre, originaire d’Espagne, comme la garnacha. Vinifié en cuves de béton, avec les levures naturelles, ce vin vendu pour une bagatelle est frais et pimpant, plein d’énergie, parfumé de pivoine, de confiture de bleuets et de poivre, et posé sur des tanins granuleux et assez denses, sans être asséchants. Un jumilla nouveau genre qui offre vraiment beaucoup pour le prix. Un très bon vin pour les soirs de semaine et pour accompagner une ratatouille.

MUSCAT — Cazes, Le Canon du Maréchal 2020, Côtes Catalanes

Photo courtoisie

France 13 %

1,6 g/L – Biologique | ★★★ | $ 1/2

Code SAQ : 10894811

Bien que de nombreuses variétés aux parfums muscatés ne soient pas génétiquement liées, le muscat blanc à petits grains et le muscat d’Alexandrie sont des membres légitimes de la famille des muscats. Ce vin élaboré par Emmanuel Cazes et son équipe est issu d’un vignoble ayant appartenu au célèbre Maréchal Joffre, héros de la Première Guerre mondiale. Et bien qu’il soit issu de cépages très parfumés (35 % de muscat à petits grains, 35 % de muscat d’Alexandrie et 30 % de viognier), le 2020 n’accuse aucune lourdeur aromatique. Sec, net, équilibré et doté d’une tenue et d’une longueur impeccables.

VERDEJO — Campo Eliseo, Rueda 2019, Cuvée Alegre, Verdejo

Photo courtoisie

Espagne 13,5 %

2,7 g/L | ★★★ | $ 1/2

Code SAQ : 14425405

Le cépage verdejo est cultivé depuis plus de mille ans dans la région de Rueda, en Castille-et-León. Tout indique qu’il aurait été importé en Espagne par les Mozarabes. Le vin blanc qu’en tire François Lurton est discret au nez, mais il en mène plutôt large en bouche. Le 2019 a même des airs de sauvignon blanc de Bordeaux avec sa structure et son volume en bouche. Les parfums d’agrumes et de fruits de la passion jouent en sourdine et le vin laisse en finale une impression de minéralité. Un vin blanc sérieux.

ZWEIGELT — Pittnauer, Zweigelt 2019, Heideboden, Burgenland

Photo courtoisie

Autriche 13,5 %

1,5 g/L – Biologique | ★★★ 1/2 | $$

Code SAQ : 12677115

Le nom du cépage rouge le plus planté en Autriche fait l’objet d’une certaine controverse depuis quelques années. Depuis qu’il a été révélé que Fritz Zweigelt, à qui l’on doit ce croisement de blaufränkisch et de saint-laurent, était un membre du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, des voix s’élèvent pour qu’il retrouve son nom initial: Rotburger. Qu’importe son nom, celui de Gerhard Pittnauer est toujours savoureux. Certifié bio et cultivé en périphérie du lac Neusiedl, le Heideboden offre une expression pure et précise du cépage. Juteux, nerveux, mais aussi doté d’une certaine profondeur et d’une chair fruitée dense et très rassasiante.