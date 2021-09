COVID-19: plus de 15 000 cas quotidien cet automne au Canada?

Le Canada pourrait enregistrer plus de 15 000 nouveaux cas par jour d’ici le début du mois d’octobre, si le taux de transmissions de la COVID-19 reste le même, selon une nouvelle modélisation publiée vendredi par l’Agence de santé publique du Canada.

La modélisation de la pandémie prévoit que le nombre de cas pourrait continuer d'augmenter rapidement au cours des prochaines semaines, mais que le renforcement des mesures visant à réduire la propagation, par exemple une restriction de 25 % des contacts, pourrait ralentir cette accélération.

Dans un communiqué, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a estimé qu’il était «urgent» d'accroître la vaccination des personnes de 18 à 39 ans et d'accélérer le taux global de vaccination de la population admissible.

«La vaccination rapide d'un plus grand nombre de personnes pourrait être un facteur majeur pour ralentir la recrudescence causée par le variant Delta, ce variant plus contagieux et causant une maladie plus grave, ce qui pourrait protéger la capacité des systèmes de soins de santé et réduire la perturbation sociale», a-t-elle expliqué.

La Dre Tam a souligné qu’au cours des dernières semaines, entre le 18 juillet et le 14 août, les cas de COVID-19 signalés en moyenne chaque semaine chez les personnes non vaccinées étaient 12 fois plus élevés que chez les personnes entièrement vaccinées. Les cas d'hospitalisations étaient 36 fois plus élevés chez les personnes non vaccinées.

À ce jour, plus de 84 % des Canadiens admissibles âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, et 77 % sont entièrement vaccinées.

