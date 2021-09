Dans la cuisine avec Francis Reddy: la préparation des repas tout en musique

Comédien, animateur télé et radio, conférencier, mélomane, animateur à ICI Musique, véritable épicurien. Francis est un touche-à-tout passionné. Je vous invite à regarder, aujourd’hui, à Historia, l’émission du 100e anniversaire de la SAQ. Francis Reddy raconte l’histoire de l’alcool au Québec, de sa prohibition à sa promotion. La SAQ a joué un rôle important dans le développement de notre société. Des produits d’importation à la production locale, de la bière au vin et des spiritueux aux cocktails. Ayant animé pendant de nombreuses années une émission culinaire et d’art de vivre très populaire, Des kiwis et des hommes, je souhaite en savoir plus sur cet homme de goût et le partager avec vous.

Questionnaire gourmand

Le matin, thé ou café ?

Café, café au lait, en fait, pour cela, je me fais deux cafés courts avec un peu de lait. Pour avoir un bon café, ne faites pas une excessive extraction et beaucoup d’eau, cela apporte une astringence inutile à votre boisson. Il vaut mieux faire un café court et ajouter éventuellement de l’eau chaude, vous aurez ainsi, un bon café.

Croissant ou gruau, fruits... ?

Je suis un amoureux des œufs et du petit déjeuner en règle générale. Je cuis mes œufs dans une casserole avec seulement deux centimètres d’eau et je les cuis 4 minutes, pas une seconde de plus, la vapeur ainsi créée fait des merveilles. Sinon, du pamplemousse. J’adore les pamplemousses, toutes les sortes de pamplemousses.

Avec un fils boulanger (son fils Arthur, âgé de 29 ans, est chef boulanger à La Meunerie Urbaine, à Montréal), tu dois être attentif au pain que tu consommes. Alors, pain tranché ou baguette ?

Je suis pourri gâté avec mon fils. Pain Quotidien (Blé bio moulu sur place). Pain Épeautre (épeautre entier moulu sur place et graines de tournesol). Ce sont de gros pains que j’adore et qui se conservent bien.

Fromage ou dessert ?

Les deux. Je ne peux pas choisir. Éclair chantilly, à la vie à la mort. Et pour le fromage, Adoray, de la fromagerie Montebello. Un fromage affiné avec une couronne de bois d’épices. Formidable.

Viande ou poisson ?

De plus en plus le poisson, surtout si j’ai la chance de manger du flétan, un de mes poissons de prédilection.

Avec le steak, salade ou frites ?

Je dirais des frites, mais il faut absolument que ce soit des frites maison et bien faites, sinon, cela ne vaut pas la peine. Des vraies, sinon rien (rire) !

Végé ou carné ?

Carné, tout de même, mais j’avoue me diriger de plus en plus vers le végé.

Caramel ou chocolat ?

Difficile question. Donc, chocolat avec intérieur fondant au caramel salé.

Gâteaux ou biscuits ?

Pas trop biscuit, pas trop gâteau, mais très pâtisseries (rire).

Bière ou vin ?

Vin.

Blanc ou rouge ?

Blanc. En fait, je bois du rouge aussi, mais la tendance au vin très alcooleux me plait moins.

Bulles ou cocktail pour l’apéritif ?

Bulles, le champagne, bien sûr. Mais il y a, au Canada et au Québec, de bien belles découvertes, dont celui de Benjamin Bridge de la Nouvelle-Écosse.

Le Domaine de Bergeville, L’effervessant. Très bon aussi. Mais je précise que je ne refuse jamais un vrai Ti-punch antillais (rire).

Présente-moi ton accessoire de cuisine chouchou et pourquoi l’avoir choisi ?

Ma formidable machine à café, directement branchée sur le service d’eau. Une Wega. Je l’ai depuis 12 ans et elle est toujours prête pour me faire un bon café.

As-tu un petit rituel lorsque tu prépares les repas ? Petit verre de vin, musique d’ambiance, chantes-tu ?

La musique est présente tout le temps, chez moi, et surtout pour la préparation des repas. En fonction de la période, je choisis aussi le style musical. Si nous sommes dans la période des fêtes, ce sera juste de la musique de Noël. Avec mon travail à ICI Musique, je fais des découvertes passionnantes. Comme Gabriella Montero, une pianiste classique, argentine d’origine, je vous la recommande.

As-tu une recette chouchou que tu fais à tes invités ?

Osso buco, veau de lait au vin blanc. C’est du travail et un peu de stress pour bien le réussir, mais le bonheur se pose directement sur la table.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es fier.

Lorsque j’ai réussi mon premier poulet portugais. Avec l’ail, le pimento, le tout judicieusement salé, bien cuit et fondant en bouche, j’étais vraiment content.

Dis-nous qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Caille trop cuite, un désastre, une désolation. Un peu de viande autour d’un os (rire).

Meilleure expérience culinaire à vie au restaurant ?

Ceviche au restaurant péruvien sur la rue Saint-Hubert à Montréal, Solymar.

En Sardaigne, des pâtes finies directement dans un fromage Pecorino Sardo, une pure merveille.

Carnets d’adresses

Tes restos préférés ?

Taverne Monkland sur la rue Monkland à Montréal

Satay Brothers sur Notre-Dame ouest à Montréal

Mui mui sur Jean-Talon à Montréal

Jérôme Ferrer au Centre-ville de Montréal

Paul Toussin Kamúy à Montréal

Tes Restos préférés à l’extérieur de Montréal ?

Colombe St-Pierre (pas encore été, mais j’en rêve !)

Éric Gonzalez au StoneHaven Le Manoir, dans les Laurentides

Produit culinaire chouchou ?

Crabe frais

Plats préférés au restaurant ?

Pâtes à la puttanesca. J’en fais des bonnes à la maison, mais au resto, je veux comparer (rire).

Sinon, le boudin, même en entrée.

De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

L’ail du Québec. Acheter l’ail en bâton, c’est magnifique.

Un coup de cœur culinaire ?

La confiture de cerises de terre de la compagnie Colibri, la « Boutons d’Or ».

J’achète aussi, chaque année, un grand panier de bleuets sauvages du Québec que je conserve au congélateur dans des petits sacs. Un bon produit que je recommande de la microdistillerie (La Manufacture) qui fait de la vodka et du gin, font aussi un produit (Cordial). J’aime aussi la gamme de Cirka.

Gourmandise coupable ?

Gomme bazooka

Sirop d’érable, je le bois !

Ton style de cuisine préférée ?

Japonaise; indienne; française; turque; syrienne; sicilienne; et méditerranéenne.