Décès de Jeanette Zacarias Zapata: un coroner enquêtera

Au lendemain de l’annonce du décès de la boxeuse mexicaine de 18 ans Jeanette Zacarias Zapata, la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault a indiqué qu’une enquête d’un coroner aura lieu.

• À lire aussi: Jeanette Zacarias Zapata succombe à ses blessures

Zapata a succombé à ses blessures, jeudi, après avoir subi un knock-out contre Marie-Pier Houle lors d’un gala du Groupe Yvon Michel (GYM) présenté samedi dernier.

«Nos pensées accompagnent la famille et les proches de la boxeuse Jeanette Zacarias Zapata, a réagi la politicienne par l’entremise de son compte Twitter, vendredi matin. [Un coroner] procédera à une investigation sur les causes probables et les circonstances ayant mené au décès de l’athlète.»

Zapata avait subi une autre défaite par K.-O. au mois de mai dernier, face à Cynthia Lozano. Elle avait eu besoin d’un moment pour se relever après le combat.