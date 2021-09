Difficile de devenir mère durant la pandémie

Ma blonde a accouché de notre premier enfant durant la pandémie. Travaillant à partir de la maison, j’ai pu partager avec elle les soins du bébé. Après avoir eu l’impression de bien jouer mon rôle, la suite s’est gâtée.

Depuis que je suis retourné au bureau et qu’on a recommencé à recevoir la famille, c’est comme si une partie d’elle s’était déréglée et qu’elle n’avait plus l’équilibre pour faire face au quotidien.

Elle est devenue impatiente avec tout le monde. Ma mère et la sienne entrent trop dans sa bulle selon elle, ce qui la rend agressive. Mon absence lui pèse et ma présence l’irrite. Même si le fait de pouvoir se coucher sans scrupules quand je suis à la maison pour m’occuper du petit, elle se réveille sans être reposée. Qu’est-ce qu’il faudrait que je fasse de plus ?

Un homme qui cherche

Certaines études démontrent que durant et après une grossesse, la dépression et l’anxiété touchent normalement « près d’une femme sur cinq. Mais avec le stress d’une pandémie mondiale, les experts constatent que les femmes en souffrent deux fois plus qu’avant. » Ce que vous me décrivez ressemble étrangement à une dépression post-partum pour laquelle votre conjointe devrait consulter.