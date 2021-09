Dix activités à faire pour le long week-end

Vous vous demandez quoi faire en ce long week-end ? Le Journal vous fait 10 suggestions culturelles pour certaines villes du Québec. Surtout, n’oubliez pas d’avoir votre passeport vaccinal avec vous !

1. Expo Paris Mini

Photo courtoisie, Laurence Labat

C’est dimanche que se termine cette exposition du musée de cire Grévin qui permet de visiter la Ville-Lumière à quelques pas de chez soi. L’Expo Paris Mini a nécessité 850 000 blocs de construction Méga et reprend les monuments les plus célèbres de l’Hexagone.

Au Musée Grévin, à Montréal, jusqu’à dimanche. grevin-montreal.com

2. Village Laval

Le diffuseur [co]motion a décidé d’investir le stationnement du Collège Montmorency pour y présenter le Village Laval. Ce lieu de rencontre, de détente et de découvertes culturelles propose samedi la Soirée ÎleSoniq avec la présence notamment d’Infekt et Izzy Vadim.

Dans le stationnement du Collège Montmorency, à Laval, samedi soir. co-motion.ca

3. Festival Trad

Photo courtoisie, Benoit Dupont

Le festival La Grande Rencontre a décidé de faire peau neuve et de devenir le Festival Trad Montréal. En plus des concerts extérieurs gratuits, le public pourra voir en avant-première le nouveau spectacle de Michel Faubert, La Chapelle ardente en chantier, dimanche soir.

À la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville et au parc Ahuntsic, à Montréal, jusqu’à dimanche. festivaltradmontreal.ca

4. Festival DISTRIX

Un tout nouveau festival gratuit sur les arts urbains débarque ce week-end à la Place des Festivals. Jusqu’à dimanche, le Festival DISTRIX proposera rap, slam, street dance, street improvisation et arts visuels urbains. C’est le rappeur Dramatik qui signe la direction artistique de l’événement.

À la Place des Festivals, à Montréal, jusqu’à demain. distrixfestival.com

5. Festival de la poutine

Le célèbre festival fondé par Les Trois Accords est de retour à Drummondville avec une formule réduite. Samedi soir, l’événement se terminera avec les prestations d’Original Gros Bonnet, Les Shirley, Sara Dufour et Marie-Mai. Comme à l’habitude, quelques « poutiniers » seront aussi sur place.

Sur le site du Centre Marcel-Dionne, à Drummondville, samedi soir. festivaldelapoutine.com

6. Montgolfières de Gatineau

Photo d'archives

En plus des spectacles en soirée, offerts notamment par Roxane Bruneau, Marc Dupré et Jean-Thomas Jobin, le festival inaugure le concept des Matinées musicales. Samedi matin, à 6 h 45, Cœur de pirate fera un spectacle de piano solo. Fred Pellerin jouera dimanche matin à la même heure.

Au parc de la Baie, à Gatineau, jusqu’à lundi. montgolfieresgatineau.com

7. FME

Photo courtoisie, Dominique Lafond

Avant de célébrer son 20e anniversaire, l’an prochain, le FME propose une programmation impressionnante en temps de pandémie. Parmi les artistes au menu ce week-end : Robert Robert, Maude Audet, Martha Wainwright, The Besnard Lakes, Marie-Pierre Arthur, Louis-Jean Cormier et Voivod.

Dans différents lieux, à Rouyn-Noranda, jusqu’à dimanche. fmeat.org

8. Film Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux

Photo courtoisie, Marvel Studios

Les fans de superhéros et d’arts martiaux seront certainement intrigués par cette 25e production des Studios Marvel, premier film du genre à s’appuyer sur une distribution majoritairement asiatique. L’acteur canadien d’origine chinoise Simu Liu y incarne un jeune guerrier qui doit retourner en Chine pour affronter son père, un criminel doté de pouvoirs surnaturels.

Présentement à l’affiche dans plusieurs cinémas de la province

9. MondoKarnaval

Photo Martin Alarie

Les cultures du monde sont à l’honneur lors de la huitième présentation du MondoKarnaval, qui célèbre la musique d’ici et d’ailleurs. Parmi les artistes à l’affiche, notons la présence de Samian et Marco Calliari. Au total, près d’une cinquantaine de prestations sont à l’horaire.

Au centre commercial Fleur-de-Lys, à Québec, jusqu’à dimanche. mondokarnaval.com

10. Le mois des galeries

Photo Stevens LeBlanc

On peut admirer samedi l’une des somptueuses robes portées par Diane Dufresne au cours de sa carrière. Chaque samedi de septembre, le public est convié à découvrir les trésors d’une trentaine de galeries et boutiques d’art de Place Royale et du Petit-Champlain.