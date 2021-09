L’Expo Donnacona présentée par Desjardins réserve d’excellents spectacles et une foule de manèges aux amateurs de musique et de sensations fortes, du 9 au 12 septembre(284 ,rue de l’Église). Jonathan Roy, Les Denis Drolet chantent Plume et un spectacle Hommage à Bob Bissonnette – Salut Bob Gorgée, feront vibrer la scène Loto-Québec. Réservez dès maintenant vos billets sur expodonnacona.com pour assister à ces spectacles extérieurs.

Et ce n’est pas tout! Un immense parc de plus de 50 000 pieds carrés réunissant plus de 25 manèges divertira petits et grands. Grande roue, bateau de pirate, carrousel de chevaux, jeux d’adresse, autos-tamponneuses, montagnes russes pour jeunes enfants, maison hantée et plein d’autres attractions attendent les festivaliers. L’entrée au site des manèges est gratuite, mais des coupons ou un passeport sont nécessaires pour faire des manèges et seront en vente sur place uniquement.