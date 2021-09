Festival Marché Jean-Talon X Country

Le seul et unique festival country de la ville de Québec se poursuit jusqu’au 5 septembre dans le stationnement du Marché Jean-Talon et au Resto-Bar Le Bûcher (1750, rue du Périgord). Le Festival Jean-Talon X Country propose une programmation 100% québécoise présentant 15 spectacles dont Dark Whiskey, Deluxe Rodéo et Hommage à Bob Bissonnette avec William Bisson et son band. Saisissez l’occasion de faire la fête! Arthur L’Aventurier viendra à la rencontre des petits ce samedi à 11 h, sur la scène extérieure.

Tous les spectacles sont offerts gratuitement, ainsi que les places pour les VR et roulottes disponibles sur réservation seulement. Des services de restauration et de bar assurent le ravitaillement des festivaliers sur place.

► Pour tous les détails: lebucher.com, 418 628 3838 ou 418-623-3424.