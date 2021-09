Julie Couture et Pierre-Antoine Gosselin à la barre du TVA Nouvelles Québec

Quatre mois après le départ du vétéran Pierre Jobin, TVA-Québec a décidé de piger dans sa propre cour pour former son nouveau duo à l’animation du bulletin de nouvelles de début de soirée.

À compter du 7 septembre, la chef d’antenne Julie Couture, qui coanimait déjà le TVA Nouvelles Québec dans son nouveau format d’une heure depuis le mois de février, fera équipe avec Pierre-Antoine Gosselin, un journaliste de 30 ans dont les téléspectateurs de la capitale peuvent voir les reportages depuis 2018.

Entrevue avec Pierre-Antoine Gosselin, nouveau chef d’antenne de TVA Québec sur QUB radio :

« L’esprit est de faire place à la relève et de faire grandir des gens à l’interne. Il n’y a pas un candidat à l’extérieur de notre entreprise qui a reçu un appel, malgré les rumeurs qui circulaient », dit Julie Couture, qui a 23 ans d’expérience dans le métier.

Originaire de Rivière-du-Loup, où son père Guilmont a été chef d’antenne dans les stations locales affiliées à TVA et Radio-Canada, Pierre-Antoine Gosselin est heureux d’obtenir cette promotion à Québec.

« J’ai eu des opportunités de mettre le pied dans la métropole, à TVA Montréal, mais c’était important pour moi de rester à TVA Québec, de m’installer ici et de devenir quelqu’un de la place. Avec le temps, j’ai tellement développé de contacts et établi une proximité avec le public de Québec que je ne me voyais pas quitter ça », souligne Pierre-Antoine Gosselin.

« Grandir à l’interne fait partie de notre ADN chez Québecor. (...) Je tiens à féliciter Pierre-Antoine qui, depuis son arrivée à TVA, n’a pas ménagé ses efforts pour gravir les échelons », a déclaré la directrice générale de TVA Québec, Nathalie Langevin, dans un communiqué.

Chaleureux

La paire Couture-Gosselin promet que le bulletin de nouvelles conservera la même ambiance conviviale instaurée depuis qu’il dure une heure.

Les échanges avec Stéphane Turcot, Nathalie Clark et Pascale Robitaille resteront chaleureux, avec une touche d’humour.

Les co-chefs d’antenne souhaitent aussi aller plus souvent sur le terrain. Chacun sortira à son tour.

« Ce ne sera pas quelqu’un sur le terrain qui fera le travail d’un reporter, ce sera quelqu’un qui va coanimer, tout le long de la première demi-heure du bulletin. Notre première sortie, ce sera le 5 octobre lors du débat des chefs, qu’on organise à TVA », annonce Julie Couture.