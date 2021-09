Les joueurs de la LNH seront aux Olympiques de Pékin

À moins d’une catastrophe dans l’évolution de la pandémie de COVID-19, les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) seront de retour aux Jeux olympiques cet hiver à Pékin, en Chine.

C’est ce que le circuit et l’Association des joueurs (AJLNH) ont annoncé dans un communiqué, vendredi. Une entente a été conclue avec la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), mais elle comprend toutefois une clause échappatoire si la situation de la COVID-19 rendait la participation des joueurs impossible ou dangereuse.

La convention collective actuelle entre la LNH et ses joueurs prévoient la participation des athlètes du circuit aux JO en 2022 et 2026, mais les préoccupations liées à la COVID-19 avaient refroidi les ardeurs du commissaire Gary Bettman et de son adjoint Bill Daly.

«Nous comprenons comment les joueurs de la LNH sont passionnés à l’idée de représenter leur pays, a dit Daly. Nous sommes très contents d’avoir pu conclure des arrangements qui leur permettront la compétition réunissant les meilleurs sur la scène olympique.»

Le circuit avait décidé de faire l’impasse sur les Jeux de 2018, organisés à Pyeongchang, en Corée du Sud, après avoir participé à ceux de Nagano (1998), Salt Lake City (2002), Turin (2006), Vancouver (2010) et Sotchi (2014).

«Je sais que je peux parler au nom des amateurs de hockey du monde entier lorsque je dis que nous accueillons chaleureusement la décision de ramener les meilleurs joueurs de hockey aux Olympiques», a pour sa part commenté le président de l'IIHF, René Fasel, tout en remerciant tous les intervenants qui ont rendu cette décision possible.

Attention à la COVID-19

Si peu de détails ont été rendus publics, vendredi, une lettre de l’AJLNH adressée aux joueurs qui circulait sur les médias sociaux permettait d’en savoir plus.

Ainsi, il est possible de lire que l’IIHF, ou les fédérations nationales, seront responsables d’obtenir les assurances pour les joueurs en cas de blessure. Les assurances ne couvriront pas, toutefois, tout ce qui est lié à la COVID-19.

Le tournoi se déroulera du 9 au 20 février et mettra en scène 12 pays divisés en trois groupes. Le Canada, les Russes, la Finlande, la Suède, la République tchèque, les États-Unis, l’Allemagne, la Suisse, la Slovaquie, la Lettonie, le Danemark et la Chine tenteront de remporter l’or.

Les fédérations devront envoyer leur «longue liste» de joueurs avant le 15 octobre et les formations officielles seront dévoilées en janvier.

