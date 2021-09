La nouvelle déléguée générale du Québec bien mieux payée

La nouvelle déléguée générale du Québec à New York, Martine Hébert, recevra un salaire annuel de 186 901 $, et ce, sans compter ses autres avantages. Il s’agit d’une prime de 14 % par rapport à la rémunération de base qui était versée à sa prédécesseure lors de son entrée en fonction en 2019.

Depuis le 16 août, en relève de Catherine Loubier qui a démissionné, Mme Hébert représente le Québec dans la Grosse Pomme. Elle occupait auparavant, depuis 2019, la chaise de déléguée du Québec à Chicago.

Lors de sa nomination à Chicago, Martine Hébert avait également eu droit à une augmentation salariale de 17 % par rapport au chèque versé à son prédécesseur, Jean-François Hould, à sa première année en poste en 2017.

L’ancienne v.-p. au Québec de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante recevait alors 169 910 $. Depuis qu’elle occupe la fonction de déléguée, son salaire a grimpé de 10 %.

Pas la première fois

« Ça devient une habitude ou une politique de la part du gouvernement Legault d’augmenter de façon importante les salaires des représentants du Québec », a déploré au Journal le porte-parole en matière de travail du Parti québécois, Sylvain Gaudreault.

Ce dernier est d’avis que ce type d’augmentation salariale devrait être relié à des résultats concrets. « Là, nous n’en avons visiblement pas. Elle vient d’être nommée. [...] C’est injustifié », a-t-il répondu, ajoutant que le coût de la vie à New York n’a certainement pas grimpé de 14 % depuis 2019.

Comme pour son contrat à Chicago, Mme Hébert a également droit à New York à des allocations et des indemnités. Elle pourra aussi se faire rembourser ses dépenses en frais de voyage et de séjour.

Pour l’exercice financier 2020-2021, à sa dernière année en poste, Catherine Loubier a reçu 183 834 $.

Ce n’est pas la première fois qu’un délégué général du Québec touche d’entrée de jeu sous le gouvernement Legault une rémunération nettement supérieure à celle de la personne qui occupait cette fonction avant.

Depuis 2018, au moins six nouveaux délégués ont vu leur rémunération être bonifiée de plus de 10 %.