Le «Fleurdelisé» sur une autre séquence

Le «Fleurdelisé» est encore bien loin d’égaliser sa séquence de 11 victoires consécutives réalisée au mois d’août, mais il a tout de même signé un quatrième gain de suite, samedi au Stade Quillorama de Trois-Rivières.

Les hommes de Patrick Scalabrini ont blanchi les Jackals du New Jersey par la marque de 7 à 0.

Le lanceur partant d’Équipe Québec Codie Paiva a réussi un match complet. En neuf manches sur la butte, il a seulement permis quatre coups sûrs et un but sur balles aux frappeurs adverses, en plus d’en retirer trois sur des prises.

En attaque, l’équipe locale a inscrit trois points lors de deux tours au bâton distincts. Tout d’abord, en troisième manche, avec un pointage de 1 à 0, L.P. Pelletier a profité d’une erreur du receveur pour croiser la plaque. Quelques instants après, Connor Panas a réussi un simple alors que les sentiers étaient remplis, permettant ainsi à David Glaude et Jeffry Parra de croiser le marbre.

En septième manche, David Glaude a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain, alors que Raphael Gladu occupait un coussin. Gift Ngoepe a réussi un simple d’un point, plus tard lors du même tour au bâton.

Glaude a finalement complété le match avec trois coups sûrs et autant de points produits, lui qui avait aussi claqué un simple d’un point en première manche, en plus de faire le tour des sentiers lui-même à deux occasions.

Les deux équipes se retrouveront pour le troisième duel d’une série qui en compte quatre, samedi.