Le maire de Saint-Norbert ne présidera plus le conseil municipal

Le maire de Saint-Norbert est suspendu pour 45 jours, sans rémunération, à compter du 10 septembre prochain, relativement à des plaintes en déontologie retenues contre lui.

Dans sa décision rendue plus tôt cette semaine, la juge administrative Sylvie Piérard de la Commission municipale du Québec (CMQ) qui a présidé l’enquête sur le maire Michel Lafontaine a conclu dans un premier temps que ce dernier a manqué à son obligation de discrétion et de confidentialité en mettant à la disposition de sa conjointe des renseignements relativement à un litige entre la municipalité et un organisme dont elle était présidente.

«M. Lafontaine n’est pas habile avec l’informatique, notamment avec un clavier [...] Mme Filiatrault (sa conjointe) effectue donc les tâches de secrétariat de M. Lafontaine», est-il écrit dans la décision de la juge Piérard.

«Elle connaît les mots de passe informatiques de ce dernier. [...] Lorsque M. Lafontaine doit répondre à un courriel, il dicte la réponse à Mme Filiatrault qui la transcrit; ensuite, elle transmet le courriel aux destinataires», peut-on également lire dans le document.

Il y est également écrit que M. Lafontaine avait expliqué à son procès «qu’il n’y a pas beaucoup d’informations qu’il estime confidentielles dans ses courriels et il n’y a rien qu’il n’est pas à l’aise de montrer à Mme Filiatrault.»

La Commission impose donc une suspension de 25 jours pour ce manquement.

La CMQ conclut également que M. Lafontaine a commis des manquements en refusant d’apposer sa signature sur les procès-verbaux des séances du conseil d’octobre 2020 à janvier 2021, contrevenant ainsi à l'article 3 du Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Norbert.

Ces procès-verbaux que le maire ne voulait pas signer comportaient quelque 25 mentions de blâme à son endroit adoptées par les autres élus.

La CMQ impose donc une suspension de 20 jours pour cela.

Cette suspension fait en sorte que Michel Lafontaine ne pourra pas présider les séances du conseil municipal de septembre et octobre. M. Lafontaine, âgé de 75 ans, ne se représentera pas non plus aux prochaines élections municipales qui auront peu après, soit le 7 novembre.