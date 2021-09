Les restes d'Ida en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

Les restes de l'ouragan Ida, qui a dévasté la Louisiane et la côte est des États-Unis, frappent une partie de l'Est-du-Québec.

La pointe gaspésienne et la Haute-Gaspésie pourraient recevoir entre en 90 et 150 millimètres de pluie d’ici samedi soir. Des avertissements d’ondes de tempête sont en vigueur dans certains secteurs avec les forts vents, et de puissantes vagues pourraient causer des déferlements côtiers.

Aucun dommage majeur n’a encore été signalé, mais les autorités municipales se tiennent sur le qui-vive.

Pour l’instant, ici à l’hôtel de ville, on est sur un pied d’alerte. Nos équipes sont prêtes à être déployées sur le terrain au cas où ça prendrait plus d’ampleur. Il y a la question des chemins forestiers qui sont à surveiller. On va demander aux gens de ne pas aller en forêt inutilement le temps que la tempête passe pour éviter d’être mal pris», a expliqué le maire de Gaspé, Daniel Côté, en entrevue vendredi à LCN.

Des dommages aux Îles

Les fortes pluies ont causé des dommages aux Îles-de-la-Madeleine dans la nuit de jeudi. Plus de 100 millimètres sont tombés sur l’archipel.

Des routes municipales ont été endommagées. Les autorités municipales effectuent des inspections sur le réseau comme certains tronçons ont été submergés.