Les retraités de Groupe Capitale Médias devant le Tribunal du Travail

Environ 280 retraités syndiqués du Groupe Capitales Médias, qui reprochent à leurs syndicats de les avoir mal représentés en 2019, se font entendre devant le Tribunal administratif du Travail, à Québec.

• À lire aussi: Groupe Capitales Médias: plus de 250 plaintes de retraités furieux contre leur syndicat

Les audiences ont débuté jeudi, et cinq autres dates sont prévues d'ici la fin octobre.

Les retraités des journaux Le Soleil, Le Quotidien, Le Nouvelliste et La Voix de l'Est reprochent à la CSN et à Unifor de les avoir mal représentés. Les négociations qui ont mené à la Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2I) ont entraîné la fin de leur régime de retraite et des assurances collectives.

«Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous faire entendre ni de nous prononcer sur le sujet, a expliqué le porte-parole de l'Association des retraités Pierre Pelchat. Le régime de retraite fait partie de la convention collective. Quand les employés actifs acceptent de le couper, nous on pense que les retraités ont aussi leur mot à dire.»

«C'est quand même un précédent majeur, a-t-il ajouté. S'il y avait une autre procédure, exemple un plan d'arrangement avec des créanciers, est-ce qu'un syndicat pour donner son régime de retraite pour garder certains avantages? Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux...»

Jeudi, le président du conseil d'administration de la Coopérative, Louis Tremblay, a présenté son témoignage.