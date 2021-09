Les Stingers ont hâte de jouer

Concordia est la seule formation du RSEQ qui n’a pas sauté sur le terrain lors de la première semaine d’activités.

Les footballeurs de l’instructeur Brad Collinson ont de la difficulté à se contenir pour l’ouverture locale de la saison des Stingers samedi à 14h. L’entraîneur-chef essaie de calmer les ardeurs de sa troupe tout en préparant sa jeune formation au défi qu’offre le Rouge et Or.

«Nos gars sont excités et ça se comprend. Il y a une certaine euphorie pour notre première rencontre. Malgré cet embrasement, le message a été clair toute la semaine. Nous voulons garder notre calme et se concentrer sur la tâche à accomplir. Je ne suis pas nerveux de voir notre équipe contrôler ses émotions pour la rencontre.»

Même si les Stingers n’ont pas gouté à l’expérience de partie, ils peuvent se rabattre sur la préparation de la rencontre après avoir méticuleusement analysé la première partie du Rouge et Or.

«C’est certain que ça va nous aider et on va essayer de tirer profit de cet avantage. J’ai trouvé globalement que McGill et Laval avaient bien joué. Il n’y avait pas de grande surprise dans ce que le Rouge et Or a présenté sur le terrain, mais il y a toujours des petits détails différents qu’ils ajoutent et sur lesquels on doit se préparer.»

Un solide camp

Même si le pilote tient à garder le mystère sur l’identité de son quart-arrière partant qui se joue entre Adrien Guay et Olivier Roy, Collinson avoue être satisfait du camp d’entraînement de son équipe. Plusieurs jeunes athlètes ont émergé du lot pour Concordia.

«Je suis très content. Nous avons travaillé fort dans le recrutement pour avoir plus de profondeur à des positions clés et je pense que ça va paraître sur le terrain. Nous pensons que certains joueurs pourront être en mesure de contribuer immédiatement. Dwanté Morgan a été excellent comme porteur et c’est également le cas pour le joueur de ligne défensive Dominic Soucy.»

Leadership

La tête dirigeante des Stingers a également confié qu’il aime beaucoup le mélange entre ses joueurs recrues et ses vétérans. L’identité des capitaines de la formation est également connue. William Benoit, Alex Hall, Jacob Salvail, Glody Musangu, Vince Alessandrini et Khadeem Pierre ont été choisis par les entraîneurs pour remplir cette importante fonction.

«J’ai vraiment confiance que ses six athlètes vont être en mesure de mener notre formation et de continuer à bâtir la culture que l’on veut établir ici. Cependant, tu n’as pas besoin d’un titre de capitaine pour être un leader dans une équipe. C’est le travail à tout le monde de contribuer pour aller dans la bonne direction.»

Des boîtes améliorées

Avec des fronts qui faisaient défaut en 2019, il était difficile pour les Stingers de rester compétitif dans toutes les rencontres avec ce désavantage sur la ligne de mêlée. Un élément qui ne devrait plus être un problème selon Collinson.

«Je pense que plusieurs de nos joueurs sont plus matures physiquement qu’en 2019 et cela devrait faire une bonne différence. C’était également une cible de notre recrutement d’améliorer les deux positions.»

Transition

Comme tous les clubs universitaires, Concordia devra composer avec plusieurs joueurs qui n’ont pas connu l’expérience d’un match universitaire. Une difficulté à laquelle la formation montréalaise se dit prête à composer avec.

«C’est certain qu’il y a une bonne marche entre ce calibre et le collégial. On essaie de bien préparer nos gars et nos pratiques tiennent compte du tempo plus élevé d’un match universitaire. C’est le temps de jouer maintenant», termine avec enthousiasme Brad Collinson.

Le pilote a également déclaré que l’entrée en vigueur du passeport vaccinal ne serait pas un problème pour son équipe.