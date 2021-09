L’influenza est de retour au Québec

En plus de la pandémie de COVID-19 qui reprend du poil de la bête depuis quelques semaines, le virus de la grippe s’invite dans la partie.

Le Dr Gaston De Serres, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), croit que les mesures de santé publique qui avaient été appliquées l’an dernier ont contribué à la réduction du nombre de cas d’influenza.

«Oui, on voit une augmentation de l’influenza, actuellement, mais on voit aussi l’augmentation d’un autre virus respiratoire, qui s’appelle le virus respiratoire syncytial, qui, lui aussi, était à peu près absent du tableau, et depuis quelques semaines il est réapparu», a expliqué le spécialiste, vendredi, en entrevue à LCN.

Il souligne que les quelques cas d’influenza recensés sont normaux pour cette période-ci de l’année, et le pic devrait être atteint pendant le temps des Fêtes.

«C’est certain qu’avec ces virus, ça va amener plusieurs personnes à se faire tester, et qui ne seront pas infectées par la COVID, mais par les autres virus respiratoires», a dit Gaston De Serres.

Il prévient aussi que puisque la grippe a peu circulé l’an dernier, plus de gens risquent de tomber malades cette année puisque la protection collective contre l’influenza est plus faible.

Écoutez l’entrevue de Gaston De Serres, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec

Quatrième vague

Gaston De Serres souligne que le mois de septembre permettra de mieux prévoir comment le reste de l’année se déroulera.

«On connaîtra les impacts de la rentrée scolaire dans deux semaines. Fin septembre, on va être rendu à peu près dans les conditions automnales qui vont nous permettre de voir mieux ce qui se passe au niveau de l’épidémiologie, ou de la COVID, mais aussi des autres virus respiratoires», a expliqué le spécialiste.

«C’est sûr que ce qu’on voit, c’est que même avec le variant Delta, la protection offerte par les deux doses de vaccins elle est très bonne, et ça, c’est une excellente nouvelle», a dit le Dr De Serres.