Parc éolien Belle-Rivière: déjà trois des six éoliennes sont assemblées

Le parc éolien Belle-Rivière prend forme à Saint-Gédéon, au Lac-Saint-Jean. Trois éoliennes sur six sont déjà complètement assemblées et les autres sont entamées.

«Le câblage, pour les trois dernières qu'on fait, était précablé déjà. Les trois premières, il faut tirer les câbles sur place. Elles vont arriver cette semaine, là elles sont à Montréal. Donc le prétirage va se faire la semaine prochaine», a dit vendredi la directrice de construction Suzanne Larouche, à TVA Nouvelles.

En tout, le projet de 70 millions $ permettra de produire l'équivalent de la consommation de 2500 maisons chauffées à l'électricité.

«Notre contrat avec Hydro Québec, on a une puissance installée de 24 mégawatts, avec six éoliennes, c'est donc quatre par éolienne. L'électricité produite va être distribuée à partir du réseau sur la route 170, ici, qui lui est relié jusqu'à la station d'Alma», a expliqué le directeur général de la Coopérative Val-Éo et président de la compagnie Belle-Rivière, Jean Lavoie.

Il aura fallu 16 ans avant que le projet voie le jour à Saint-Gédéon.

Des promoteurs étaient intéressés, mais les agriculteurs du coin voulaient avoir leur mot à dire. Ils se sont donc regroupés dans la coopérative avec d'autres investisseurs.

«Initialement, on s'était dit qu'on pourrait juste vendre la location des terres à une compagnie. Mais un peu plus tard, dans le processus, on a pris la décision d'investir et de travailler pour rester actionnaire à 50 % des projets», a ajouté M. Lavoie.

Val-Éo compte aujourd'hui 52 propriétaires fonciers. Le projet regroupe les terrains à partir de Saint-Gédéon jusqu'à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, et de la rive du lac Saint-Jean jusqu'à Héberville-Station.

Si le contrat est d'une durée de 20 ans avec Hydro-Québec, il n'est pas impossible qu'il soit prolongé et même que d'autres éoliennes s'ajoutent. Mais pour l'instant, on se concentre sur celles qui sont en place.

L'équipe note de légers retards dans le transport, mais qui se rattrapent facilement. Les éoliennes qui devaient initialement être en fonction à partir du 1er octobre le seront finalement au début du mois de novembre.