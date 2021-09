Les Québécois auront de quoi discuter autour du BBQ durant cette longue fin de semaine de septembre. Le débat d’hier soir leur aura fourni matière à réflexion. Pas de K.-O., mais des accrochages robustes. Cette campagne électorale est enfin lancée, même si on se demande toujours pourquoi nous en sommes là...

Trudeau : fébrile

Le chef libéral a passé un mauvais quart d’heure en début de débat. Pourquoi lancer le pays en élections ? Son explication est encore tombée à plat. Difficile de défendre l’indéfendable.

Trudeau a réussi à s’extirper des câbles lorsqu’il a été question de vaccination et de garderies subventionnées.

Mais il y est souvent retourné, rappelé à l’ordre sur ses empiètements dans les compétences des provinces par un Yves-François Blanchet en verve.

Une performance honnête, dans un moment désespéré.

O’Toole : militaire

M. O’Toole a travaillé son français, mais on l’a senti un peu coincé dans sa langue seconde, tant pour se défendre que pour présenter son fameux contrat aux Québécois, qui a pourtant du mérite.

Sur la vaccination, les garderies, les armes à feu, l’environnement, O’Toole s’est retrouvé sur la défensive, mais il n’a pas trébuché, sans doute grâce à sa discipline militaire.

A-t-il réussi à connecter avec les Québécois, à leur inspirer confiance ? Il faudra voir, mais il s’est montré tout à fait fréquentable, contrairement à son prédécesseur.

Blanchet : incisif

Encore une fois, sa maîtrise de la langue lui a permis de survoler le débat sans grandes égratignures.

Blanchet a défendu avec habileté la pertinence du Bloc. Il a aussi le sens de la formule, même si ses attaques sur les enjeux identitaires sont tombées à plat. « On ne veut pas plus de fonctionnaires, on veut plus d’infirmières. » On retiendra la citation.

Singh : effacé

On sentait M. Singh à l’aise, peut-être trop. Il s’est défendu avec cœur et passion sur les sujets identitaires. Or, il y a très peu à retenir de sa performance sans éclat.