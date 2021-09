Passeport vaccinal en entreprise: des directives claires et des assouplissements demandés

Les manufacturiers canadiens souhaitent que le gouvernement émette des directives plus claires sur l’utilisation du passeport vaccinal et demandent des assouplissements pour les personnes doublement vaccinées.

Selon un sondage effectué par Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) et du Québec (MEQ), plus de deux manufacturiers canadiens sur trois (69 %) sont pour l'utilisation d'un passeport vaccinal dans leur entreprise, mais moins d’un quart d’entre eux l’exigent actuellement.

La principale préoccupation des manufacturiers interrogés sur le sujet a trait aux «risques juridiques».

«Il y a un flou actuellement sur l’utilisation du passeport vaccinal en milieu de travail. Les entreprises veulent s’assurer d’avoir les coudées franches pour aller de l’avant. Elles ne veulent pas se retrouver à gérer des contestations et elles craignent de perdre des employés, s’il n’y a pas de directive claire. Elles souhaitent pouvoir gérer adéquatement les risques avec leurs employés, leurs clients et leurs fournisseurs», a expliqué Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ, dans un communiqué, vendredi.

Ainsi, une directive gouvernementale claire sur l’utilisation de ce passeport au sein des entreprises est demandée pour permettre aux employeurs de mieux gérer les risques par rapport aux visiteurs externes.

MEQ, qui représente 1100 manufacturiers au Québec, demande également à la Santé publique de favoriser des assouplissements pour les travailleurs ayant reçu leurs deux doses de l'un des vaccins.

«À l’heure actuelle, aucun assouplissement en milieu de travail n’est annoncé par la Santé publique et la [Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)]. Nous sommes très conscients de la présence des variants, mais il faut encourager les gens qui sont doublement vaccinés en leur permettant des assouplissements, comme un retour au travail en présentiel ou encore des mesures allégées en matière de prévention», a ajouté Mme Proulx.

Le sondage a été mené auprès de 850 entreprises manufacturières à travers le Canada, dont plus de 200 au Québec.