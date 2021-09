Piste cyclable utilitaire à Lévis: une première phase de 4,8 km confirmée

La Ville de Lévis a confirmé le lancement de la première phase de 4,8 km de la piste cyclable utilitaire qu'elle veut aménager le long de Guillaume-Couture. Le maire Gilles Lehouillier a fait l'annonce vendredi matin.

Au coût de 7 millions $, les travaux débuteront en 2022. Ils comporteront trois tronçons. Le premier, de 1,8 km, sera situé dans le secteur de Saint-Romuald et utilisera l’ancienne voie ferrée dans le prolongement du parcours des Anses, au coin de Guillaume-Couture et du chemin du Fleuve.

C'est un carrefour très achalandé pour les amateurs de vélo et de transport actif.

Ainsi, l'intersection sera revue et corrigée. Ces travaux totaliseront 2 millions $, estime la Ville dans son évaluation préliminaire.

Deux autres tronçons de 3 km au total sont prévus sur le boulevard Guillaume-Couture entre le chemin du Sault et la rue de Mercure, et entre la route du Président-Kennedy et la rue Saint-Omer.

Ils s'inscrivent dans le cadre du projet de mesures prioritaires prévoyant des voies réservées pour le transport collectif sur le boulevard Guillaume-Couture. Ils ajouteront 5 millions $ à la facture, mais peuvent faire l'objet de subvention à la hauteur de 80 %.

Quatre saisons

«On veut faire en sorte que cette piste soit quatre saisons», a commenté M. Lehouillier, qui parle d'un «rêve qu'on caresse depuis plusieurs années».

Le tout s'inscrit dans un projet de piste utilitaire de 14,1 km au total, entre le Cégep de Lévis et la tête des ponts. «Pour compléter les 9,3 km additionnels, la Ville de Lévis déposera dès décembre prochain un projet global au gouvernement du Québec», a indiqué la Municipalité.

Lévis ambitionne aussi de voir se concrétiser un tronçon de 3 km sur la route des Rivières, mais attend le feu vert du gouvernement sur ce segment. Une annonce est imminente, si on en croit le maire de Lévis.

Annonce réchauffée

Le parti politique opposé à l'équipe du maire Lehouillier, Repensons Lévis, n'a pas tardé à réagir à l'annonce de vendredi. Le chef Elhadji Mamadou Diarra a souligné par communiqué que l'annonce sentait le réchauffé, puisque le projet de piste cyclable avait déjà été présenté par le maire en 2019.

«La population doit savoir que l’ensemble des ressources de la ville sont à la disposition d’un maire sortant, en année électorale, qui annonce les mêmes intentions de projets deux fois ou plus au cours d’un même mandat», a exprimé le candidat à la mairie.