Québec: arrestation d'un jeune de 19ans dans un contexte de violence conjugale

Un jeune de 19 ans a été arrêté peu après minuit vendredi, par les agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) concernant une agression physique envers une personne mineure dans un contexte conjugal.

Les policiers sont intervenus dans un appartement du quartier le Plateau dans l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

«Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont pris en charge la victime, une femme de 17 ans, qui présentait des blessures ne laissant pas craindre pour sa vie. Le suspect de l’agression, un homme de 19 ans, a quant à lui été arrêté. Il est présentement détenu et devrait comparaître au palais de justice de Québec au courant de la journée», a fait savoir le SPVQ dans un communiqué.

Une scène de crime a été érigée sur les lieux et les enquêteurs de l’Unité des délits familiaux et agressions sexuelles du Module des crimes majeurs du SPVQ ont pris l’affaire en main.

«Le SPVQ demeure plus que jamais à l’affût des infractions criminelles commises sur son territoire et particulièrement en contexte de violence conjugale. Nous rappelons que la dénonciation et la collaboration citoyenne peuvent faire une différence notable dans la protection des victimes. Nous invitons donc les citoyens témoins de tels incidents à ne pas hésiter à composer le 911 afin d’aviser les services d’urgence», est-il mentionné.