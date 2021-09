Réserve faunique La Vérendrye: suspension de la chasse à l’orignal jusqu’en 2023

La chasse à l’orignal dans la réserve faunique La Vérendrye est suspendue dès cet automne, et ce, jusqu'en 2023, à la suite de la signature d’une entente-cadre entre le gouvernement du Québec et les communautés algonquines.

Selon Québec, l’entente-cadre vise à assurer la préservation du cheptel et à instaurer une paix sociale dans la haute Gatineau ainsi que dans les hautes Laurentides. Des tensions ont en effet pu être observées entre les communautés autochtones et les chasseurs récréatifs.

Une «entente de collaboration plus complète» doit maintenant être ratifiée, a-t-on expliqué dans un communiqué. Ce vendredi, une première rencontre du comité de suivi figure d'ailleurs au menu.

«Cela signifie que la vente de permis de chasse à l'orignal, sur le territoire de la réserve faunique, sera suspendue à partir de la saison 2021, et ce, jusqu'au 31 mars 2023. Sous réserve des résultats des études réalisées sur le terrain, du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, la vente de permis de chasse à l'orignal sera ensuite autorisée pour un maximum de 100 groupes de quatre personnes. Des précisions suivront au sujet des modalités de la chasse pour les périodes ultérieures», a détaillé le gouvernement Legault.

«Je me réjouis de la signature de cette entente-cadre, qui fera baisser la tension entre les groupes exploitant le territoire, grâce auxquels des études, dans la réserve faunique La Vérendrye, pourront être réalisées», a indiqué le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

«Cela nous permettra de prioriser l'équilibre à long terme et les générations futures pourront profiter de la présence d'un cheptel abondant et stable et d'une saine cohabitation entre les communautés autochtones et les chasseuses et chasseurs récréatifs, a-t-il poursuivi. J'ai espoir que ce temps d'arrêt marquera la fin du conflit et qu'il favorisera l'émergence d'un lien de collaboration fort et durable entre toutes les parties concernées.»