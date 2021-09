Sans contrat, Drake Batherson ne s’inquiète pas

Drake Batherson n’a toujours pas de contrat pour la prochaine saison, mais l’attaquant a pris le temps de rassurer les partisans des Sénateurs: il sera de retour à Ottawa pour amorcer la prochaine saison.

Actuellement à Montréal pour s’entraîner avec quelques autres réguliers de la Ligue nationale de hockey (LNH), Batherson est l’un des deux joueurs autonomes avec compensation qui ne s’est toujours pas entendu avec le directeur général Pierre Dorion cet été. L’autre est nul autre que Brady Tkachuk.

Mais dans le cas de Batherson, ce n’est, semble-t-il, qu’une question de temps.

«[Avoir un contrat] est l’objectif principal, a-t-il lancé selon des propos rapportés par la chaîne TSN, jeudi. Nous avons encore un mois et je suis sûr que ce sera fait; nous voulons que cela se fasse le plus tôt possible, assurément. J'ai hâte de retourner à Ottawa, de voir tous les gars et de commencer. Ça va être excitant, c'est sûr.»

Sélectionné en quatrième ronde par l’organisation de la capitale canadienne en 2017, Batherson a disputé sa première saison complète avec les «Sens» en 2021. Il a totalisé 17 buts et 34 points en 56 parties.

Maintenant, il souhaite poursuivre sur cette pente ascendante et espère qu’il sera capable d’aider les siens à participer aux séries éliminatoires pour une première fois depuis 2017, lorsque ceux-ci avaient atteint la finale de l’Association de l’Est.

«Avoir une saison complète à mon actif était génial pour moi et apprendre des gars plus âgés était génial pour continuer [ma progression], a-t-il fait valoir. Je veux juste développer ce que j'ai fait l'année dernière. Je pense que je suis plus confiant et j'ai beaucoup travaillé sur mon jeu cet été, donc je suis juste excité d'essayer de l'amener à un autre niveau.»

«Tous les membres de notre équipe ont un an de plus et je suis impatient de voir ce que nous allons faire. Espérons que nous allons prendre un meilleur départ que l'an dernier.»

Et pour y arriver, Batherson est très heureux de pouvoir se fier à D.J. Smith, qui a récemment obtenu une prolongation de contrat de deux ans à titre d’entraîneur-chef du club.

«Il est génial, il est très sympathique et si vous avez quelque chose dont vous voulez parler, vous pouvez aller discuter avec lui. Il entre et prend un café avec nous et nous parle le matin. C'est vraiment un entraîneur près de ses joueurs et nous travaillons dur pour lui parce que nous le respectons.»

«Il m'a forcé à être constant tous les soirs. Si j’étais incapable de faire des jeux, je devais terminer mes mises en échec et m’assurer de sortir les rondelles de ma zone et des trucs auxquels je n’avais jamais vraiment pensé auparavant. Il a été bon.»