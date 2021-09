Tout beau, tout neuf

C’est en présence de Mathieu Asselin, président de l’Association générale des étudiantes et des étudiants de l’UQAR Campus de Lévis (AGECALE), de François Deschênes, recteur de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), d’Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, et de Gilles Lehouillier, maire de Lévis (de gauche à droite sur la photo) qu’a eu lieu, mardi dernier (31 août), l’inauguration officielle du nouveau centre sportif de l’UQAR à Lévis. D’une superficie de 1800 mètres carrés, en bordure du boulevard Alphonse-Desjardins à Lévis, le centre sportif possède un gymnase, une palestre multisports, une salle d’entraînement, une salle multifonctionnelle, une surface de jeux extérieure et deux grands vestiaires modernes et confortables. Au total, le projet a nécessité un investissement de près de 9,6 millions de dollars. La communauté universitaire pourra donc, avec ce complexe sportif, concilier sport, loisirs, études et travail.

Bonne retraite Claude

Originaire de Québec, maintenant âgé de 69 ans, l’animateur de radio Claude Bolduc (photo principale) accroche officiellement son micro aujourd’hui après une incroyable carrière de 46 ans. J’ai connu Claude à ses débuts en radio, au milieu des années 1970, où l’on a fait carrière ensemble, à CKCV 1280, de 1975 à 1985. Avant d’entrer à la station de Place d’Youville, Claude chantait et se produisait dans des pianos-bars de Québec et travaillait, parallèlement, pour une commission scolaire de Québec. Le triple emploi n’a pas duré longtemps. Puis, au milieu des années 1980, c’est l’exil à Trois-Rivières : CJTR, de 1985 à 1994, CHLN, de 1995 à 2007 et de 2008 à 2011, puis son dernier micro à CKBN-Via 90,5 FM de Bécancour, de 2011 à aujourd’hui. Pendant toutes ces années, Claude Bolduc fut une voix et un visage familier à Québec et en Mauricie. On ne compte plus ses nombreuses implications dans plusieurs causes qui lui tenaient à cœur. Bravo pour cette longue carrière et bonne retraite mon ami Claude. Sur les photos de droite, plus petites : Claude Bolduc (en haut) et moi-même (en bas) il y a 40 ans, en 1981.

Toute une gazelle !

Plusieurs événements, festivals, divertissements populaires incluant expositions, rassemblements automobiles ont été de nouveau annulés cette année en raison de la pandémie. Des passionnés d’autos, voitures antiques, classiques trouvent néanmoins un bon prétexte pour contourner le confinement en période estivale aussi favorable que ce temps-ci. Ainsi voit-on occasionnellement de ces belles d’antan, certaines remontant aux décennies 1920-1940, qui sont des objets d’étonnement et de curiosité chez les jeunes et moins jeunes. Normand Martel, gérant de succursale (Vanier) du réseau Pneus Ratté Point S., l’un de ces passionnés, est très fier de nous montrer ici sa Gazelle Mercedes SSK, roadster cabriolet, réplique de la version originale de 1929.

En souvenir

Le 3 septembre 2006. Andre Agassi (photo) perd face à l’Allemand Benjamin Becker, 112e au monde, 7-5, 6-7, 6-4, 7-5 au 3e tour à l’US Open lors de son dernier match en carrière. Huit fois vainqueur du Grand Chelem, Agassi termine avec un dossier de 870 victoires et 274 défaites.

Anniversaires

Shaun White (photo), snowboardeur et skateur américain professionnel, 35 ans... James Neal, ailier gauche des Oilers d’Edmonton (LNH), 34 ans... Cristobal Huet, ex-gardien de but de la LNH (Los Angeles, Montréal, Chicago et Fribourg en Suisse), 47 ans...Joane Labelle, chanteuse québécoise, 54 ans... Charlie Sheen, acteur de cinéma et de télé, 56 ans... Richard Huet, chanteur québécois, 75 ans...Armand Vaillancourt, sculpteur québécois né à Black Lake, 92 ans.

Disparus

Le 3 septembre 2020 : Ngoc Lang Galipeau (photo), 91 ans, mère de la chef d’antenne Céline Galipeau de Radio-Canada... 2019 : Pierre Nadeau, 82 ans, animateur, journaliste, producteur et personnalité de l’information à Radio-Canada, Radio-Québec et TVA... 2018 : Paul Koech, 49 ans, athlète kenyan spécialiste des courses de fond... 2017 : Walter Becker, 67 ans, bassiste et guitariste cofondateur du groupe américain Steely Dan... 2013 : Daniel Jacoby, 71 ans, avocat québécois, Protecteur du citoyen (1987-2001)... 2012 : Michael Clark Duncan, 54 ans, acteur américain... 2012 : Michel Cailloux, 80 ans, auteur de Bobino... 2011 : Paul Vachon, 59 ans, cofondateur et directeur artistique du théâtre de l’Aubergine... 2007 : Steve Fossett, 63 ans, homme d’affaires, marin, aviateur et aventurier américain... 2003 : Gérard Thibault, 86 ans, le plus célèbre des cabaretiers québécois... 1970 : Vince Lombardi, 57 ans, instructeur des Packers de Green Bay.