TVA impose le passeport

Les spectateurs qui souhaitent assister aux enregistrements des émissions de TVA doivent dorénavant montrer leur preuve de vaccination contre la COVID-19.

TVA devient ainsi le premier diffuseur à imposer une telle norme.

« C’est une mesure supplémentaire pour protéger nos plateaux », indique Denis Dubois, vice-président des contenus originaux chez Québecor, en entrevue au Journal.

Parmi les émissions du réseau ayant actuellement commencé à demander aux spectateurs de présenter leur code QR, signalons Chanteurs masqués, cette nouvelle émission de variétés animée par Guillaume Lemay-Thivierge qui entrera en ondes dans quelques semaines. Même chose pour Ça finit bien la semaine, qui accueillera une trentaine de personnes, et Révolution, qui poursuivra ses tournages en octobre.

L’exigence du passeport vaccinal n’entraînera aucun relâchement des mesures sanitaires, assure Denis Dubois. « On est très, très, très sévère et vigilant. La dernière chose qu’on veut, c’est mettre à risque une production. Tout le travail qu’on doit faire pour séparer les gens, les mettre à deux mètres les uns des autres, c’est vraiment impressionnant. Les spectateurs nous ont manqué dans certaines productions. On est soulagé qu’ils soient de retour. Mais il y a un niveau de risque qu’on prend très, très au sérieux. »

Radio-Canada attend

Du côté de Radio-Canada, on n’a pas encore pris de décision. « On pourrait choisir d’appliquer le passeport vaccinal, mais pour l’instant, on attend », déclare la directrice générale, Télévision, du diffuseur public, Dany Meloul.

Chez Noovo, la direction laisse aux producteurs « le soin de gérer leur plateau ». Ainsi, Productions ToRoS exigera une preuve de vaccination complète quand La semaine des 4 Julie reprendra l’antenne. Les spectateurs qui assisteront aux enregistrements des Imposteurs, un nouveau talk-show piloté par Rachid Badouri dont les tournages débuteront en octobre, devront également en fournir une. Chez Juste pour rire TV, qui produit l’émission attendue cet hiver, on indique qu’il s’agit d’une directive reçue de l’Association québécoise des productions médiatiques.

À Télé-Québec, la question du passeport vaccinal n’est pas pertinente puisque toutes ses émissions sont encore enregistrées sans public.

Des annulations

L’implantation du passeport vaccinal pour certaines productions a poussé quelques personnes à annuler leur présence au cours des derniers jours, mentionne Caroline

Tremblay, présidente de Public cible, une entreprise québécoise chargée de recruter des spectateurs pour assister aux enregistrements d’émissions de télévision.

Elle croit toutefois que plusieurs d’entre elles l’ont fait non pas parce qu’elles n’ont pas encore reçu leurs deux doses, mais parce qu’elles n’ont pas encore téléchargé l’application ou qu’elles ne savent pas vraiment comment l’utiliser. « Je pense que c’est juste une petite panique. “Est-ce que c’est correct ?” “Est-ce que ça marche ?” Ceux qui n’ont pas encore de téléphone intelligent ou d’imprimante veulent aussi attendre... »

Caroline Tremblay croit qu’au final, l’exigence du passeport vaccinal rassurera bon nombre de spectateurs. « Ça sécurise une bonne partie des gens qui avaient peut-être peur d’assister à l’enregistrement d’une émission sans savoir si tous les autres étaient vaccinés. »