Une candidate des Verts à Québec qualifie sa cheffe de «honte»

La candidate des Verts dans Beauport-Limoilou, à Québec, a qualifié sa cheffe Annamie Paul de «honte». Dalila Elhak a jeté l’éponge, et, du même coup, annoncé qu’elle briguerait la chefferie du Parti vert, alors qu’il reste toujours 17 jours à la campagne électorale.

«Cette personne est une honte pour le Parti vert et ce n'est pas pour rien qu'on a demandé sa démission. Je vous annonce officiellement que je serais candidate dans la prochaine course à la chefferie du PVC et je communiquerais uniquement en français», a déclaré Mme Elhak dans une publication Facebook, vendredi après-midi.

Son message accompagnait un texte publié sur le site du 24H qui rapportait une bourde de Mme Paul commise pendant une conférence de presse jeudi.

En plein discours, la leader des Verts a accidentellement appelé ses partisans à appuyer les libéraux en raison de leur plateforme environnementale, une bête erreur qui lui a valu les moqueries des internautes.

«Je dis aux Canadiens qui veulent un vrai plan, un plan qui va faire croître notre économie, qui va placer le Canada parmi les meilleures économies vertes du futur [...], que la seule option pour cette élection est de voter pour les libéraux», a plaidé Annamie Paul en anglais.

Elle s’est par la suite reprise dans une nouvelle vidéo, où elle assume son erreur et avoue que son erreur valait au moins un bon mème.

Le départ expéditif de Mme Elhak n’est qu’une autre tuile sur la tête de Mme Paul, dont la campagne est teintée par les divisions internes qui déchirent le parti.

Oh no. Among the worst kind of gaffes.pic.twitter.com/tWGrKwVTlF — Stephen Taylor (@stephen_taylor) September 2, 2021

À la mi-juin, la seule députée des Verts dans l’est du pays, Jenica Atwin, avait claqué la porte du Parti vert pour rejoindre les rangs des libéraux, qui lui faisaient la cour depuis un certain temps.

L’ancien chef du Parti vert de la Colombie-Britannique, Andrew Weaver, a encensé le plan environnemental du Parti libéral (volontairement, celui-ci), le qualifiant d’«ambitieux et réfléchi».

Mme Paul fait campagne à Toronto-Centre depuis le déclenchement des élections, où elle est arrivée deuxième à l’élection partielle de 2020.

Selon la liste de candidats d’Élections Canada, le Parti vert ne présente que 253 candidats aux élections à travers le pays, laissant ainsi un peu plus de 25 % des circonscriptions sans représentation. Avec le départ de Mme Elhak, il n’en reste plus que 252.

