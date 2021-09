Urgence de Port-Cartier: une fermeture évitée de justesse

La fermeture de l’urgence de Port-Cartier pendant la nuit à compter de samedi a été évitée de justesse. Le Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a réussi à combler in extremis le manque d’infirmières, vendredi.

«Ce matin, on a eu la confirmation que l’équipe d’urgence de Port-Cartier s’est réorganisée. On fait des changements de quarts de travail afin d’assurer la couverture pour la fin de semaine. Donc, les nuits étaient découvertes, mais depuis ce matin, on confirme la présence de nos infirmières sur place», a indiqué à TVA Nouvelles Karine Nadeau, directrice adjointe des soins infirmiers du CISSS de la Côte-Nord.

Elle affirme que les démarches se poursuivent pour combler les quarts de travail des infirmières au cours des prochains cycles. Une infirmière supplémentaire se joindra à l’équipe en place à la fin de la semaine prochaine.

De plus, une ambulance sera présente à l’urgence de Port-Cartier pendant huit semaines pour faciliter le transfert de patients vers Sept-Îles, à 60 kilomètres de distance.

La situation à l’urgence de Port-Cartier, qui a déjà été fermée la nuit pendant deux semaines au cours de l’été, demeure précaire. La situation inquiète le maire de la ville, Alain Thibault.

«Il arrive un accident de travail ou il arrive quelque chose à un de nos citoyens... Ils vont où? Ils ont le temps de mourir en chemin avant d’arriver à Sept-Îles s’ils ont besoin de soins», a-t-il mentionné.

La fragilité des services de l’urgence fait aussi réagir le milieu des affaires.

«Oui ça m’inquiète beaucoup pour le futur. On travaille fort régionalement pour devenir plus attractif. Mais si nos services de santé ne sont pas au rendez-vous, je ne sais pas comment on pourra être attractif», a indiqué la présidente de la Chambre de commerce de Port-Cartier, Mélanie Dumont.

«On est une ville que ne dort jamais, c’est des “shifts” 24 heures sur 24, c’est l’industrie lourde. On a un pénitencier ; là aussi, ça ne dort jamais. Donc, c’est important d’avoir un service d’urgence ouvert», a renchéri le président de Développement économique Port-Cartier, Bernard Gauthier.