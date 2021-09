FOURNIER, Mariane



C'est avec tristesse que vous nous annonçons le décès de Mariane ''Marcienne'' Fournier décédée à l'Hôtel-Dieu de Québec le 19 mai 2021 à l'aube de ses 84 ans. Fille de feu Alberta Bouchard et de feu Émile Fournier. Elle demeurait à Québec, autrefois de Sainte-Claire.Elle était la sœur de: feu Émilien (Noëlla Marceau), Reine-Marie (Jean-Marie Giguère), feu Antonin (feu Monique Létourneau), Julien (Réjeanne Proulx), Marcien (Claire Patry), Jean-Marie (feu Cécile Régimbald, Jeannine Boileau), feu Denis (Félicienne Chouinard), feu Alexis (Marie Labonté), Marie-Luce (Gilles Gagné), Lucien et Françoise (feu Maurice Boutin); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille désire remercier madame Annette Blais qui a su si bien s'en occuper durant les derniers mois. Merci aussi au personnel (médecins, infirmier(ère)s et préposé(e)s) pour les bons soins prodigués à Mariane.L'inhumation suivra au cimetière de Sainte-Claire.