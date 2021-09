LECLERC, Robert



Au CHSLD Côté Jardins, le 23 août 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Robert Leclerc. Né à Shawinigan, le 3 août 1928, il était le fils de feu madame Marie-Anne Gauthier et de feu monsieur Adolphe Leclerc. Il a aussi été l'époux de feu madame Jeannine Légaré. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette Leclerc (François Roy), Lucie Leclerc (Alain Cloutier), Élaine Leclerc (Jacques Mérette) et Louise Leclerc (Denis Deschênes); ses petits-enfants: David Leclerc et Nicolas Pichette; sa belle-sœur: Lise Légaré (feu Denis Messier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autre parents et ami(e)s. Il était également le frère de: feu Germaine Leclerc (feu Léonard Lequin), feu Alice Leclerc (feu Jules Leclerc), feu Lucien Leclerc (feu Anita Pronovost), feu Aurore Leclerc (feu Gérard Landry), feu Bernadette Leclerc (feu Antonio Loranger) et feu André Leclerc (décédé à l'âge de 2 ans). Robert était également le beau-frère de: feu Maurice Légaré (feu Jacqueline Mercier), feu Alexandre Légaré (feu Dolorès Gagnon). La famille recevra les condoléances àde 13h à 14h30.Les cendres seront mise en terre au cimetière St-Ignace-de-Loyola (Giffard). La famille remercie le personnel en neurologie de l'hôpital de l'Enfant-/Jésus, le CHSLD Sacré-Cœur et le CHSLD Côté-Jardins, pour l'attention portée et la qualité des soins offerts à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Nouvelle adresse: www.coeuretavc.ca Tél. : 1-888-473-4636.