LANDRY, Raymond



À son domicile, le 21 août 2021, est décédé à l'âge de 71 ans et 3 mois, M. Raymond Landry, époux de Mme Pierrette Lévesque; fils de feu Mme Monique Fortin et de feu M. Adélard Landry. Il demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 12 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son épouse, Pierrette Lévesque; son fils, Martin (Mariline Fortin); ses petits-enfants: William, Charlotte; ses sœurs: Francyne, Jocelyne, Solange (Claude Morin), Linda (Ronald Roberge); sa belle-sœur, Lucie Lévesque; ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux Drs Mario Lebel et Alexandra Thibault ainsi qu'au personnel de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima et aux infirmières du CLSC pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la