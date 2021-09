FOURNIER, Anita Rousseau



Entourée de ses filles aimantes et de sa famille, elle est partie vers la lumière.Au Centre d'hébergement Limoilou, le 31 août 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Anita Rousseau, épouse de feu monsieur Raymond Fournier. Elle était la fille de feu dame Marguerite Clavet et feu monsieur Louis Rousseau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Yvon Laplante), Nicole (Jean Lachance), Denis (Hélène Déry), Linda (Gilles Guay) et Nathalie (Pierre Simard); ses petits-enfants: Marie-Josée Laplante (Guillaume Aubé), Catherine Laplante (Maxime Lehouillier), Benoit Lachance (Estelle Dionne), Valérie Lachance (Carl Morissette), Gabriel Fournier Déry (Marie-Pier Gagnon), Virginie Déry (Vincent Deschamps), Marie-Pier (Marilou Bouchard), Carolyne et William; ses arrière-petits-enfants: Mathis, Juliette, Jean-Marie, Louis-Pascal, Tristan, Alexie et Élodie; ses frères et sœurs: Jacqueline R. Boutin (feu Gaston), Robert Courcy (Charlotte Lévesque), feu Michel Courcy (feu Ginette Lachance), feu Pauline Rousseau (feu Gaston Bolduc) et feu Ginette Courcy; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel du 5e étage du Centre d'hébergement Limoilou pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci spécial à madame Hélène Beaulieu et au Dr Lise Vézina pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale - Centre d'hébergement de Limoilou, 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Qc) G1N 2W1, tél.: 418-691-0766, site internet: www.fondationfais.org