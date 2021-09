ST-PIERRE BOUCHER, Jacqueline



À Québec, le 1er septembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Jacqueline St-Pierre Boucher. Elle était la fille de feu madame Marie-Anne Bernier et de feu monsieur Joseph-Xavier St-Pierre. Elle a aussi été l'épouse de feu monsieur Gérard Boucher. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ; ses enfants: Jocelyne (feu Gilles Roy, Michel Therrien), Diane (Pierre Morency), Guy (Yvonne Chiasson), Jean-Yves (Marie Bouchard), Denis (Sonia Vallières), Réjean (Nathalie Morand); ses petits-enfants: feu Josée, Alain, Sylvie, Sylvain, Julie, Anne, François, Stéphanie, Jessica, Bianca et Laurie-Jade et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants : Frédéric, Gabriel, Maxime, Audrey, Christopher, Anthony, Mégane, Tommy, Cédric, Sarah-Ève, Stella, Jérémy, Amy, Liam, Charlotte, Rosalie, Naomie, William et Édouard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autre parents et ami(e)s.La famille remercie le personnel des soins palliatifs du 5e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., Site : www.fondationduchudequebec.org, Tél. : 418-525-4385.