GARNEAU, Jeannine



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 23 août 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Jeannine Garneau, épouse de feu monsieur Denis Gagnon, fille de feu Lauréat Garneau et de feu Émérentienne Grondin. Elle demeurait à Québec.le jeudi 9 septembre 2021 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Louise-Anne Beaupré), Lucie, Julie (Carole Smith), André, Suzanne et Diane (Denis Vachon); ses petits-enfants : François (Priscilla Dionne), Nathalie (Érik Vandette), Caroline (Benjamin Trottier), Charles (Victoria Mailhot) et Janie (Jameela Bacchus); ses arrière-petits-enfants : Alexia et Charles Vandette; sa sœur et son frère : Yolande, André (feu Marguerite Lebel); sa belle-sœur et son beau-frère : Yvette Fecteau ( André Gagnon), Patrice Dionne (feu Pauline Gagnon), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Robert, Germaine (Léopold Garon), Jacques (Jeannine Deblois), Madeleine (Jean Jaillet), Georgette (Jean-Luc Kirouac) ainsi que sa belle-sœur Renée Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (QC), G1K 5Y9, tél.: 418-657-5334.