GAUDREAU, Roger



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 18 août 2021, après un long combat contre la maladie, à l'âge de 70 ans et 7 mois, est décédé monsieur Roger Gaudreau, fils de feu monsieur Léopold Gaudreau et de feu dame Eliane Gaumond. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, à compter de 12h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle, Stéphane et Mélissa; sa belle-fille Elizabeth Gagné (Nicolas Beaulieu) et sa mère Michèle Létourneau, ainsi que Geneviève Poiré; ses frères et sœurs: Benoit (Christine Painchaud), Jacques (Jacqueline Girard), Martin (Rita Coulombe), Solange (Georges Beaulieu), Priscille (Jocelyn Collin), Odette (Pierre-Yves Collin) et Hélène (Ghislain Labrecque). Il était également le frère de feu Pierrette. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, deux tantes et un oncle, ami(e)s et collègues de travail. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Hélène pour leur écoute et leur présence réconfortante auprès de Roger. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Maison d'Hélène https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON. La direction a été confiée à la