PRÉMONT, Gaétane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Gaétane Prémont, fille de feu M. Ubald Prémont et de feu dame Alberta Létourneau. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 10h50.et de là au cimetière de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans.Elle laisse dans le deuil ses frères, sa sœur et ses belles-soeurs ; Lorraine, Jules (Carmelle Desgagnés), Gérald (feu Jocelyne Gagnon), Aurèle (Aline Gagné), Normand (Johanne Bourget), Monique Lavoie Prémont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, son frère Florian et sa sœur Lucette. Un remerciement tout particulier au personnel de la Résidence Place Alexandra ainsi qu'à celui de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du département de la cardiologie pour les bons soins prodigués et l'attention apportée au cours des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / site internet : www.fondation-iucpq.org