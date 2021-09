LAFERRIÈRE, Dr Luc



Au CHUL, le 26 août 2021, est décédé à l'âge de 66 ans monsieur Luc Laferrière, conjoint de madame Suzanne Jean. Il était le fils de feu Xavier Laferrière et de feu dame Yvonne Tabot. Il demeurait à St-Lambert-de-Lauzon. Originaire de St-Paul-de-Montminy. La famille vous accueillera au Funérariumle mardi 7 septembre 2021 de 19 h à 21 h, le mercredi 8 septembre 2021 de 9 h 30 à 10 h 30.Outre sa conjointe Suzanne, il laisse dans le deuil ses fils: Olivier et Antoine (Hilda Araujo); ses frères et sœurs: Paul-Aimé (Lise Proulx), Raymonde (Clément Nicole), Gilles (Gisèle Boudreault), Roland (Marie Drolet), Germain (Pierrette Saintonge), Clément (Francine Tardif), Yves (France Pelletier), Marielle (Guy Trachy); ses beaux-frères et belles-soeurs Jean: Réal (Madeleine Auray), Martine (Gilles Lavoie), également des cousins(es), neveux, nièces, autres parents et amis(es) dont ses amis de chasse et de pêche. Ses collègues de travail de St-Lambert et de St-Étienne ainsi que tous ses patients qu'il a accompagnés pendant plus de trente ans. Dons suggérés par la famille: À la maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis au www.mspdulittoral.com/faites-un-don/ et à la fondation des maladies du coeur au www.coeuretavc.ca/. La direction des funérailles est confiée à la