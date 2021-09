CÔTÉ, Georges-Julien s.m.



À la Maison Bon Pasteur, le 24 août 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé le Père Georges-Julien Côté s.m., fils de feu Louis Côté et de feu Marie-Alice Bérubé.le dimanche 5 septembre 2021 de 19 h à 21 h.Sont entrés avant lui dans la maison du Père ses sœurs et son frère ainsi que ses beaux-frères : feu Berthe Côté, feu Georgette Côté (feu Marcel Paquin), feu Louis-Philippe Côté, feu Thérèse Côté (feu Louis-Philippe Pelletier), feu Adrienne Côté (feu Donald E. Anderson) et feu Louisette Côté (feu Gérard Pelletier). Il laisse dans le deuil sa belle-sœur Pierrette Rousseau, ses neveux et nièces ainsi que leurs conjoints : Céline Paquin (Marcel Boudreault), Lise Paquin (Jean Légaré), Gisèle Paquin (Gratien Roy), Jean-Luc Pelletier (Paule Cardinal), Denys Pelletier, Hélène Pelletier (Normand Morin), Bruno Pelletier (Manon Bélanger), Marie Anderson (Gary Evans), Steve Anderson (Charlisa Jackson), Paul Anderson, Charles Anderson (Terri Margalski), Louise Anderson (Brad Stauffer), Nicolas Anderson (Angel Drake), Lise Pelletier (Éric Delvosal) et Jean Pelletier (Marjolaine Rood), ainsi que ses confrères maristes.