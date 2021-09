Bien choisir son arme

Dans le passé, le fusil de calibre 12 était le plus répandu pour la chasse du petit gibier. Avec le temps, d’autres calibres sont devenus le choix des chasseurs.

Il est certain que le calibre 12 ne pardonne pas. Si vous visez le moindrement juste, les oiseaux n’auront pas de chance de s’en tirer. Toutefois, si vous ne touchez pas la tête, alors là, il risque d’y avoir des dégâts majeurs, parce que les gélinottes et les tétras ne sont pas de gros oiseaux. Ils sont fragiles. Alors, si vous ne voulez pas manger de plombs, prenez le temps de bien viser la tête. Personnellement, je ne considère pas ce calibre comme idéal pour la chasse du petit gibier. Certes, il est puissant et le coup portera même au travers des branches ou dans les cachettes plus serrées. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu’il est généralement lourd et qu’il exerce un mouvement de recul qui peut déranger un nouvel adepte, et même un chasseur aguerri.

Pour régler les problèmes de poids et de recul, certains adeptes vont choisir le calibre 410. Oui, il est plus léger, moins lourd à porter pour toute une journée de chasse. Toutefois, je considère que sa portée est plus limitée et qu’il faut vraiment viser très juste pour récolter des perdrix ou gélinottes. Si vous avez à débusquer un oiseau dans un milieu tissé serré, au travers des branches, il se peut fort bien que vous manquiez de puissance. Aussi, les plombs dans la cartouche sont moins nombreux et moins gros, donc ils seront moins efficaces.

Arrive enfin le troisième calibre que je considère comme le meilleur pour la chasse du petit gibier, le calibre 20. Léger, avec une bonne portée, il est facile à manœuvrer et à transporter pour une journée de chasse. On le retrouve en plusieurs versions, soit avec deux canons superposés ou juxta­posés ou encore avec un mécanisme à pompe ou en version semi-­automatique. Il offre les mêmes configurations que le calibre 12, mais sans le poids et le recul. Pour une personne qui débute, c’est vraiment l’arme idéale. Personnellement, j’en utilise un depuis la nuit des temps, depuis que j’ai commencé à chasser le petit gibier, et pour rien au monde je m’en séparerais.

Je sais que certains chasseurs ne seront pas d’accord avec ma façon de voir les choses. Tout est une question de choix, mais je crois que pour initier quelqu’un, c’est l’arme idéale.