Collision mortelle à Beauport: les deux enfants ont succombé à leurs blessures

Les deux enfants de Shellie Fletcher, qui est décédée tragiquement après avoir été heurtée par un chauffard ivre à Beauport, jeudi, ont eux aussi succombé à leurs blessures.

C’est le conjoint de la défunte qui l’a d’abord annoncé sur les réseaux sociaux: Jackson, 14 ans, et Emma, 10 ans, ont rendu leur dernier souffle.

«Ce soir, j'ai perdu mon épouse et nos deux enfants. Voilà, tout est dit», a écrit sur Facebook Jean-Dominic Lemieux, visiblement bouleversé, avant de publier une peinture de la main de sa fille. «Emma vous dit au revoir!»

Les deux enfants font maintenant partie du sombre bilan de cette tragédie routière survenue sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, jeudi soir. Leur mère, Shellie Fletcher, ainsi que leur grand-père, James, ont tous les deux péri dans l’accident.

Éric Légaré, un récidiviste de l’alcool au volant, fait face à huit chefs d’accusation dans cette affaire.

Des vies changées

Sur les réseaux sociaux, les témoignages d’amour et de sympathies à l’endroit des proches des victimes ne cessent d’affluer de toutes parts. Mais la colère de plusieurs a rapidement pris le dessus.

Éric Fortin, le grand-père de Jackson – qui est né d’une union précédente entre Mme Fletcher et le fils de M. Fortin – est l’un de ceux-là. Il peine à contenir ses larmes depuis le drame.

«Je suis en train de vivre le pire et le plus triste moment de ma vie!», témoigne-t-il, qualifiant M. Légaré de «criminel récidiviste» et de «loque humaine».

«[Il] a changé, pour le pire, la vie de milliers de gens. [...] Les enfants, on vous aime et on ne vous oubliera jamais», poursuit l’homme dévasté.