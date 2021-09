COUTURE, Benoit



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Benoit Couture, survenu à Québec le 21 août 2021. Il était le conjoint de madame Mireille Perreault, le fils de madame Gabrielle Garant et de feu monsieur Roland Couture. La famille recevra les condoléancesL'inhumation des cendres suivra à 15h au cimetière de Mont-Marie. Il laisse dans le deuil ses deux fils : Martin (Javier Cárdenas) et Patrick (Jessy Messervier); ses petits-enfants : Rose, Annabelle, Charles, Thomas ainsi que Rosalie; sa soeur : Andrée (Denis Bélanger). Sont également affectés par son décès les membres des familles Couture et Perreault ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est parti rejoindre son père Roland ainsi que son frère Claude (Josiane Caux). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'équipe des soins palliatifs des CLSC Sainte-Foy, L'Ancienne-Lorette ainsi que Cap-Rouge pour leur dévouement, leur compassion et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (QC) H3A 3S5, téléphone : 1 866 343-2262. https://secure2.convio.net/tcrs/site/Donation2?df_id=2060&2060.donation=form1&mfc_pref=T&s_locale=fr_CA&_ga=2.157083390.490933899.1615316654-1932328747.1596123079