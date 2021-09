EXFO et Germain Lamonde stimulés par les attaques de leurs adversaires

Le fondateur d’EXFO, Germain Lamonde, ne le cache pas. La température a monté d’un degré dans son bureau lorsque l’américaine VIAVI Solutions a déposé ses offres d’achat pour tenter d’influencer ses plans de privatisation. Selon lui, cette société avait l’intention de « dilapider » le fleuron québécois.

« Ils ont présenté une offre agressive qu’ils savaient à l’avance qu’elle allait être refusée. [...] J’étais vraiment très en furie qu’ils décident d’aller public avec cette proposition, alors qu’elle était impossible sans mon support », raconte aujourd’hui, au Journal, l’homme d’affaires.

Ce dernier est maintenant plus reposé, puisque le processus de privatisation a été approuvé par les actionnaires et par les tribunaux. M. Lamonde et le PDG d’EXFO, Philippe Morin, seront les deux seuls capitaines du navire.

Il faut dire que VIAVI s’était déjà fait dire non « de façon non équivoque » à deux reprises pour des offres d’achat par M. Lamonde, qui détenait la majorité des droits de vote rattachés aux actions d’EXFO.

Cette situation offrait au fondateur un certain contrôle sur la compagnie spécialisée dans les tests et les instruments de mesure pour le secteur des télécommunications. Il pouvait protéger le savoir et les emplois.

Malgré ces deux refus, VIAVI, qui est une rivale d’EXFO, a tout de même tenté sa chance de nouveau en présentant sur la place publique deux offres d’achat non sollicitées, après que M. Lamonde eut révélé vouloir racheter toutes les actions en circulation à l’extérieur de son portefeuille et celui de M. Morin.

Protéger les salariés

Des propositions de 524 et 575 millions $ qui ont de nouveau été rejetées. Des montants alléchants, certains diront, mais qui avaient un prix, notamment pour les salariés et pour l’industrie, répond le grand patron.

« En restant indépendants, nous avons conservé le côté compétitif. Si EXFO et VIAVI avaient été réunies, cela aurait donné un joueur avec entre 50 et 80 % des parts de marché. Cela aurait éliminé l’aspect compétitif et fait augmenter les prix », est d’avis M. Lamonde.

Ce dernier ajoute que VIAVI avait l’intention de se départir de « beaucoup de membres de l’équipe », « probablement entre 30 et 40 % » des salariés auraient été coupés chez EXFO, dont les ventes ont atteint 265 millions $ US en 2020.

Pour sa part, M. Lamonde s’est déjà engagé à conserver le siège social à Québec et à maintenir les emplois. EXFO, qui célèbre ses 36 ans, compte 1900 employés dans une trentaine de pays, dont environ 750 au Québec.

Ces derniers mois, durant son processus d’acquisition, M. Lamonde a tout de même choisi de bonifier son offre de 6 $ US par action à 6,25 $ US. Sa seconde proposition était évaluée à 135 millions $ US (170 millions $ CA).

Le président exécutif du conseil espère, l’avoue-t-il, ne plus recevoir de nouvelles offres d’achat de la part de VIAVI.

« S’ils avaient encore de l’espoir pour faire un jour notre acquisition, il faut clairement que leur espoir soit, aujourd’hui, à zéro, ou ils sont clairement stupides. »

Projets d’acquisitions

En raison de l’attitude de VIAVI dans ce dossier, M. Lamonde affirme avoir encore plus « le couteau entre les dents », tout comme son équipe de direction et les employés, afin « de se battre pour gagner encore des parts de marché ».

D’autres acquisitions – EXFO en a réalisé une vingtaine depuis sa naissance – pourraient notamment se réaliser ces prochaines années. N’étant plus à la Bourse, M. Lamonde estime que son organisation aura plus de souplesse.

« Nous voulons faire en sorte de continuer de faire avancer l’entreprise, continuer de la faire croître, de la faire progresser. Nous avons de très grandes ambitions pour l’organisation », confie-t-il.

« Chez EXFO, ce que le public ne voit pas toujours, c’est qu’on permet de faire en sorte de connecter les gens. On le voit plus que jamais, il faut que les télécommunications fonctionnent, aujourd’hui », conclut-il.

M. Lamonde a été appuyé par la Banque Nationale et par Investissement Québec dans le cadre de cette transaction.