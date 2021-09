Facile de chasser sur une zec

Dans le réseau québécois des zecs, la chasse est simple et accessible. Il suffit de remplir des conditions de base et le tour est joué. Vous devez avoir en votre possession vos permis de chasse du Québec et votre permis de possession d’arme à feu. À votre arrivée, vous devez vous enregistrer dans la zec et payer votre droit de circulation et votre forfait de chasse. Prenez bien le temps de vous informer au préalable auprès de la zec que vous désirez visiter pour connaître les espèces qu’on y trouve, les répartitions et autres conditions. Dans le cas de la chasse à l’orignal, disons que les choses peuvent se compliquer, même si ces territoires sont censés être à accès universel.

Les jeunes de 17 ans et moins accompagnés d’un adulte peuvent chasser gratuitement le petit gibier. Il faut encore une fois communiquer avec la zec pour connaître les conditions qui s’appliquent.

La chasse à l’ours noir devient de plus en plus populaire au Québec. Pour les amateurs qui s’intéressent à la chasse au gros gibier, elle constitue une belle porte d’entrée dans ce monde unique. La grande disponibilité du territoire et l’abondance de la ressource font en sorte que les gens s’y intéressent de plus en plus. À ce chapitre, le réseau Zec présente un taux de succès moyen de 31,6 % dans les dix dernières années. C’est mieux que la moyenne provinciale qui se situe à 27,3 % durant la même période. Depuis quelques années, la consommation de la viande de cette espèce connaît de la popularité. Plusieurs zecs offrent des forfaits de chasse à l’ours clé en main. Cette chasse se pratique le plus souvent au printemps, en même temps que la pêche est ouverte. Alors, vous pouvez profiter d’une partie de pêche à la truite mouchetée le matin et une séance de chasse à l’ours en fin de journée.

OUTIL ET RENSEIGNEMENTS

Le réseau Zec Québec a créé des outils fort utiles qui vous permettront de découvrir les 63 zecs du Québec, les cartes iFAune. Elles ont été conçues spécialement pour l’usage des chasseurs, afin de les aider dans leur recherche pour la prospection du territoire. Elles permettent aussi de déceler les endroits propices pour localiser le gibier recherché. Ces cartes sont disponibles pour le petit gibier, le chevreuil, l’orignal et l’ours noir. Dans les faits, il s’agit d’une carte hybride qui fournit plusieurs informations pertinentes, comme le relief du terrain, les cours d’eau, les milieux humides, les peuplements forestiers, ainsi que les différentes infrastructures, comme les chemins, les campings et les hébergements. Les cartes sont offertes sur l’application Avenza. Une fois chargée, la carte géoréférencée peut être utilisée sur votre téléphone sans même avoir besoin d’une connexion internet. Pour tout savoir sur les cartes iFaune ainsi que sur toutes les offres de chasse à disposition sur le territoire des zecs, rendez-vous sur le site reseauzec.com. Les dirigeants de l’organisme se plaisent à dire que pour une belle expérience de chasse, le réseau Zec est sans contredit LE réseau faunique pour vous.