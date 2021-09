Hommage nostalgique à «l’Oncle Herbert»

Le nom Herbert Ruff vous dit-il quelque chose ? Le compositeur polonais est derrière les thèmes de nombreuses émissions pour enfants des années 1960 et 1970, dont Sol et Gobelet, Fanfreluche et La Ribouldingue. Avec l’album Dans ma boîte à surprises, le pianiste Jean Fernand Girard a voulu lui rendre hommage avec des relectures jazz.

Herbert Ruff était un type très discret. Décédé au milieu des années 1980, son nom est plutôt méconnu des nouvelles générations. C’est pour lui redonner un peu de lumière que Jean Fernand Girard a eu l’idée d’enregistrer Dans ma boîte à musique.

Sur l’album, on retrouve dix thèmes réorchestrés d’émissions jeunesses (Sol et Gobelet, Grujot et Délicat, Le Major Plum-Pouding, Fanfreluche, Le Pirate Maboule, Picolo, Picotine, La Ribouldingue, Nic et Pic et Les Égrégores). Les chansons de ces émissions ont toutes été composées par M. Ruff.

« Il était au départ un grand compositeur de musique contemporaine, dit Jean Fernand Girard. Ça faisait longtemps que je voulais lui rendre hommage. Sa musique fait partie de la mémoire collective. »

Né en Pologne, Herbert Ruff a fait son conservatoire à Vienne en piano classique et en composition. Il est arrivé à Montréal au début des années 1950. Quelque temps plus tard, il devenait le compositeur maison de Radio-Canada.

« Il a fait beaucoup de thèmes d’émissions et des indicatifs, dit Jean Fernand Girard. Il a fait au-dessus de 1000 émissions en direct et a composé au-dessus de 2000 chansons. Tout le monde l’appelait l’Oncle Herbert. »

Versions jazz

Quand il a contacté la famille Ruff pour obtenir les droits d’utilisation des chansons, Jean Fernand Girard s’est fait dire que le compositeur aurait rêvé de faire carrière comme jazzman. « C’est là que je me suis dit qu’on irait avec sa musique là où lui aurait aimé aller. »

Le pianiste s’est entouré des musiciens qui l’avaient accompagné pour ses deux derniers albums : Paul Brochu (batterie), Paul Picard (percussions), Frédéric Alarie (basse et contrebasse), Michael Pucci (guitares), François d’Amours (saxophones), Guy Bélanger (harmonica) et Julie Trudeau (violoncelle).

« Quand je les ai appelés pour ce projet-là, ils m’ont dit : quoi, tu veux faire un album pour enfants ? lance Jean Fernand Girard en riant. Je leur ai dit : pas du tout. Je voulais rendre hommage à son écriture et aller plus loin dans l’improvisation avec des pièces jazz. »

L’album de Jean Fernand Girard, Dans ma boîte à surprises – hommage à Herbert Ruff, est sur le marché. Un spectacle-lancement devrait avoir lieu en octobre. Pour plus d’infos : jeanfernandgirard.com.