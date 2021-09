Inconduites sexuelles: un candidat libéral abandonne la course

Un député libéral de l’Ontario a quitté la course pour sa réélection, samedi, après avoir fait l’objet de multiples allégations d’inconduites sexuelles de la part de son ancien personnel de campagne.

Raj Saini, qui a été élu sous la bannière libérale pour la première fois aux élections fédérales de 2015, occupait jusqu’à aujourd’hui la circonscription de Kitchener-Centre.

Les allégations avaient été collectées au cours des dernières semaines et diffusées par la «CBC» le mardi 31 août. Selon le réseau, M. Raini aurait tenu des commentaires déplacés et fait des avances à l’endroit de jeunes femmes membres de son personnel. Sept sources ont corroboré les allégations, qui font état de quatre événements au total.

Dans une longue déclaration publiée sur les réseaux sociaux samedi après-midi, M. Saini s’est défendu d’avoir fait des gestes déplacés et a dénoncé les «fausses allégations» le visant.

«Je n’ai jamais agi de manière inappropriée envers le personnel, les bénévoles ou les constituants. En tant que professionnel avisé, et comme personne qui valorise l’intégrité, j’ai toujours maintenu des limites appropriées et cultivé un environnement de travail respectueux, professionnel et inclusif, comme ont pu le témoigner des membres de ma campagne plus tôt cette semaine», a-t-il fait savoir.

Raj Saini a toutefois reconnu qu’une allégation s’était rendue à son bureau, mais qu’une enquête avait finalement abouti à son exonération sans qu’une plainte officielle eût été déposée.

Dans une déclaration transmise à l’Agence QMI, le Parti libéral a confirmé qu’un processus en ce sens avait eu lieu.

«L'année dernière, un processus a été entamé lorsqu'une allégation a été portée contre M. Saini. Lorsque l’individu a choisi de ne pas porter plainte et de ne pas participer au processus, une évaluation indépendante au travail a été effectuée par la Chambre des communes. L'examen n’a rien révélé concernant des préoccupations de harcèlement en milieu de travail. M. Saini a été approuvé comme candidat sur la base de cet examen», a déclaré un porte-parole pour le parti.

«Hier [vendredi], de nouveaux renseignements ont été fournis directement au Parti libéral du Canada et un processus d’examen a été entamé. M. Saini n’est plus candidat libéral», a-t-on toutefois ajouté.

«Je suis très fier de mon travail dans Kitchener-Centre, un travail auquel je me suis donné corps et âme, avec joie et efficacité. Cependant, poursuivre ma campagne ne sert plus les intérêts de ma famille, de mon personnel, de mon équipe de campagne et de mes électeurs. Pour la santé et la sécurité de tout le monde, j’ai pris la douloureuse décision de mettre fin à ma campagne pour le 44e Parlement», a dit Raj Saini.

Il n’est pas clair si la décision finale fut prise par M. Saini ou par le Parti libéral.

Justin Trudeau a refusé, vendredi, de lancer une nouvelle enquête à l’endroit de M. Saini, sur la base que «des processus solides, rigoureux et indépendants» étaient déjà «en place».

En début de semaine, un candidat conservateur en Nouvelle-Écosse, Troy Myers, avait quitté la course après qu’une jeune femme, ancienne candidate provinciale pour le Nouveau Parti démocratique, l’eut accusé sur Twitter d’un attouchement non désiré.

