Entrevue: «Je n’ai pas commis de faute», soutient Pierre Fitzgibbon

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, n’est pas un politicien comme les autres: il préférerait être n’importe où ailleurs qu’à l’Assemblée nationale, où il se fait cribler de questions par des députés d’opposition qui ne «savent pas de quoi ils parlent». L’homme d’affaires revient sur sa démission, la vente de ses actions litigieuses et son retour au Conseil des ministres en entrevue avec Le Journal. Il ne reconnaît toutefois aucune faute. Et il n’a pas l’intention de changer pour plaire à tous: «Les gens vont dire: "Pourquoi il s’est obstiné, pourquoi il a été arrogant?" Mais on est ce qu’on est».

Q: Vous venez de réintégrer vos fonctions après trois mois de pause forcée. Vous avez finalement vendu vos actions dans deux entreprises pour vous conformer au code d’éthique. Qu’avez-vous appris de cette affaire?

R: Durant l’été, je me suis demandé si je veux revenir ou non. Vendre les actions, c’est la conséquence de ma décision. C’est important de le noter. Dans ma tête à moi, Pierre Fitzgibbon, je n’ai pas commis de faute. Oui j’ai été têtu, mais dans ma tête, il n’y a pas de conflit d’intérêts.

Q: C’est donc dire que vous avez vendu les actions pour essentiellement conserver votre rôle de ministre?

R: Je me suis dit: Bon je fais quoi? Je vais me trouver un job et ça va être bien plus payant? Mais la stimulation que j’ai présentement, je n’ai jamais eu ça. Le prix à payer, l’inconvénient pour retrouver ce poste, c’était de retourner au Salon bleu et de vendre mes actions.

Q: Pourquoi avoir étiré l’élastique jusqu’au bout, avoir attendu que la commissaire vous accule au pied du mur en demandant votre suspension? Avez-vous fait preuve d’arrogance?

R: «Arrogant», c’est une question de jugement. Un ministre peut avoir une société privée en détention à condition qu’elle ne transige pas avec le gouvernement. Quelles étaient les transactions d’Immervision avec le gouvernement? Elle paye ses comptes de HQ, et rembourse un prêt d’Investissement Québec qui prédatait mon arrivée. Dans mon esprit, il n’y a pas eu de conflit d’intérêts.

Q: Vous estimez que vous respectiez votre propre code d’éthique?

R: Quand je suis arrivé en poste, j’ai dit à la présidente d’Immervision : «Pascale, tu ne transiges plus avec le gouvernement». J’ai peut-être été têtu et obstiné. Mais il n’y avait pas de conflit. J’arrivais de la Caisse de dépôt. J’ai été exécutif à la Banque nationale. Les conflits d’intérêts, je ne veux pas être prétentieux, mais je connais ça.

Q: François Legault a dit que vous perdriez un million de dollars. Est-ce le cas?

R: Mon investissement, c’est un million, mais ça vaut quoi? Ça peut valoir entre un et 10 millions. Il peut y avoir beaucoup d’évaluations possibles. Je ne peux pas mettre un chiffre. J’étais mal à l’aise qu’on en discute. Ce n’est pas un sacrifice personnel. Il n’y en a pas de problème pour mes vieux jours. Quand on parle d’argent en politique, c’est complexe. Pour des gens, un million ce n’est rien, pour d’autres c’est la fin du monde.

Q: En voulez-vous à vos adversaires?

R: Non. C’est de la politique. Il y a trois fonctions que j’occupe. Je suis député de Terrebonne. Je fais de la politique. Et je suis ministre de l’Économie. Député de Terrebonne, c’est valorisant. La politique, je trouve ça dur. Le Salon bleu, je ne peux pas dire qu’intellectuellement ça me motive beaucoup.

Q: Mais la reddition de compte, c’est très important, non?

R: J’y crois. J’échangerais le Salon bleu par une heure par semaine où, dans mon bureau, des journalistes, des membres de l’opposition, on discute de dossiers, en substance. Me faire poser des questions de 45 secondes par du monde qui ne sait pas de quoi il parle, ça me dérange.

Q: Le code d’éthique doit-il être changé, à votre avis?

R: Oui. Le code est le code, mais comment tu l’interprètes? Pourrait-il y avoir des mesures alternatives? À la Caisse de dépôt, on était 15 membres du CA et tout le monde avait des investissements, mais ça se gérait. Les gens dans le domaine des affaires ont de plus en plus de placements privés, jusqu’à 30% de leur portefeuille. Ce n’est pas aussi liquidable que des actions de Bell Canada ou Québecor.

Q: Maintenant que vous retrouvez votre siège de ministre, quel est le premier dossier sur votre bureau?

R: La pénurie de main-d’œuvre. Je reviens de vacances à Charlevoix. De voir des restaurants fermer le midi à cause du manque de travailleurs, c’est d’une tristesse. Mais par défaut, ce manque de travailleurs est une bonne chose, parce que les entrepreneurs doivent mieux faire avec ce qu’ils ont. La main-d’œuvre existante doit être plus performante. Il faut en profiter pour réduire notre écart de productivité et augmenter notre richesse collective.

Q: Et cette pénurie est-elle là pour rester?

R: Oui, c’est structurel. On n’a qu’à regarder la démographie. Et depuis 15 ans, il y a une migration négative des immigrants, on ne les garde pas, ils s’en vont à l’extérieur du Québec. Il faut changer ça. Il faut que nos immigrants restent. Peut-on en avoir plus? Probablement. Et il y a aussi ma génération: les 55 à 70 ans au Québec travaillent moins qu’en Ontario. Et il faut valoriser les métiers. Tout le monde veut avoir un enfant qui va être le futur Yoshua Bengio, mais les métiers c’est important.

Q: Vous dites que l’économie du Québec est à un point tournant. Quel rôle l’État doit-il jouer?

R: Il faut trouver au Québec les endroits où on peut être champion du monde. On ne peut pas être bon dans tout. Filière batterie, aéronautique, sciences de la vie, économie verte, intelligence artificielle, il y a des créneaux où il faut focaliser, mettre beaucoup d’effort du gouvernement. C’est un gros débat social: est-ce que le gouvernement doit être interventionniste, moi je pense que le gouvernement doit l’être dans certains secteurs.

