Jeux paralympiques: Nate Riech survole le 1500 m et remporte l’or

À ses débuts aux Jeux paralympiques, le Canadien Nate Riech a pulvérisé le record de la compétition au 1500 m T38 pour procurer une cinquième médaille d’or au Canada, samedi à Tokyo.

Sous la pluie, le représentant de l’unifolié a parcouru la distance en 3 min 58,92 s, devançant par plus de quatre secondes son plus proche poursuivant, soit l’Algérien Abdelkrim Krai (4:03,07). L’Australien Deon Kenzie (4:03.76) a quant à lui été décoré de bronze, tandis que le Canadien Liam Stanley (4 :06,95) a terminé cinquième.

«C’est fantastique, a dit Riech selon un communiqué d’Athlétisme Canada. Je suis un peu dépassé par les événements en ce moment. Je suis vraiment fier de mon équipe et de tous ceux qui m’ont aidé à me rendre ici. Le Canada a connu une excellente performance dans les dernières semaines, et c’est génial d’en faire partie.»

Rendre fier le petit garçon

Né sans aucun handicap, Riech semblait destiné à suivre un beau parcours sportif. Après tout, il est le petit-fils de l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Jim Harrison. Son cousin a participé à l’épreuve du 400 m haies aux Jeux olympiques en 2012 et 2016, auxquels participait également sa belle-mère, au lancer du javelot.

Mais à 10 ans, sa vie a été chamboulée. Il a été atteint d’une balle de golf derrière la tête, ce qui a été à l’origine d’une blessure au cerveau qui a affecté le côté droit de son corps. Mais il ne s’est pas laissé abattre.

«Je me sentais trop concentré sur la médaille d’or et mon psychologue sportif a eu une bonne idée: essayer que le petit garçon de dix paralysé sur son lit d’hôpital soit fier de moi, a expliqué Riech. C’était mon but, et je pense que j’ai réussi.»

En athlétisme, Renee Foessel a obtenu le deuxième meilleur résultat canadien du jour en se classant quatrième au lancer du disque F38 en vertu d’un effort de 32,23 m. Le Canada compte ainsi 21 médailles depuis le début des Jeux.