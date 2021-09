La Sépaq investit dans la relève

Depuis deux ans maintenant, la Sépaq a décidé d’investir dans des équipements spécialement conçus pour la relève. Après le secteur Croche McCormick de la réserve des Laurentides, un autre secteur d’initiation voit le jour, cette fois dans le secteur de l’Étape.

Dans le secteur Croche-McCormick, on retrouve un parcours de pratique avec des cibles animalières, 20 km de sentiers aménagés dans des habitats forestiers exceptionnels, un parcours pour la marche et pour le vélo, un abri avec aire de feu communautaire. Les gens peuvent aussi profiter de conseils d’experts et d’un accompagnement dans la pratique de leur activité.

Cette saison, en grande première, les amateurs pourront profiter d’une nouvelle expérience de chasse encadrée. Il y aura un parcours de chasse ludique avec cibles animalières, une douzaine de sentiers accessibles en VTT, à vélo ou à pied. Il s’agit d’un grand secteur de chasse à proximité de Québec, dans le secteur de l’Étape, sur lequel vous retrouverez un environnement favorable à la chasse au tétras qui se nourrit des mélèzes que l’on retrouve sur ce secteur. Pour vous permettre de déguster vos prises, on a installé deux abris communautaires entièrement équipés, en bordure de lacs.

UNE SOURCE D’INFOS

Pour aller encore plus loin, la Sépaq a décidé de créer un guide pratique pour la chasse du petit gibier. Baptisé l’ABC de la chasse au petit gibier et développé en collaboration avec la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, ce guide s’inscrit dans la lignée des ouvrages destinés aux nouveaux pratiquants. Vous y apprendrez à reconnaître les espèces à chasser, le matériel nécessaire à apporter, comment préparer et conserver votre récolte et encore plus. Le guide est offert gratuitement dans tous les bureaux d’accueil des réserves fauniques ou encore sur le site web sepaq.com/abc-petit-gibier. Il vous sera possible de vivre une aventure de chasse au petit gibier en décembre, sur le territoire de la réserve faunique de Portneuf. Durant la seule fin de semaine du 17 au 19 décembre, les chasseurs auront accès à l’ensemble du territoire, où il n’y aura pas eu de pression de chasse durant le mois précédent. Il sera possible de chasser à pied ou en véhicule. L’utilisation d’un VUS ou d’une camionnette est fortement recommandée, compte tenu des conditions routières qui ne seront pas parfaites. En décembre, les gélinottes utilisent davantage les peuplements denses de conifères où elles peuvent s’abriter des intempéries. Il est aussi possible de suivre l’oiseau dans ses déplacements sur la neige fraîche.

Voici quelques petits trucs pour chasser le petit gibier à moindre prix sur le territoire des réserves fauniques.

Il est préférable de profiter de la tarification moins chère des séjours en semaine. L’offre d’hébergement en chalet Modik et en camp rustique est moins dispendieuse. La chasse à la journée coûte uniquement 19,56 $ par chasseur et à la journée, les jeunes de moins de 17 ans chassent gratuitement s’ils sont accompagnés d’un adulte détenteur d’un droit d’accès. Enfin, en séjour, les enfants de 17 ans et moins sont logés gratuitement, en plus du nombre d’adultes exigé lors de la réservation.